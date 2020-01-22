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Среда, 22.01.2020
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В Тибетском леднике обнаружены древние, ранее неизвестные вирусы

В Тибетском леднике обнаружены древние, ранее неизвестные вирусы
21:37 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Скорее всего, найденные вирусы относятся к разным периодам, так как их устройство отличается друг от друга.

Ученые проанализировали два керна льда с Тибетского ледника и обнаружили 28 неизвестных науке вирусных групп. Дальнейшее исследование инфекционных агентов поможет ученым понять, какие вирусы существовали в различных средах и условиях. Кроме того, если эти вирусы вновь возникнут, то ученым заранее будут известны их свойства.

Чтобы извлечь древний лед, исследователи поместили керны в лабораторию при температуре -5С° и срезали часть вещества стерилизованной ленточной пилой. Для того, чтобы получить доступ к нетронутым замороженным слоям, они промыли срезы этанолом.

Всего исследователи нашли 33 группы вирусов, но 5 из них уже описаны в других научных статьях. Ученые отметили, что, скорее всего, разные группы относятся к разным периодам, так как их устройство сильно отличается друг от друга.

Исследователи продолжат анализировать срезы ледников для поиска других вирусных групп. Они отмечают, что работу нужно проводить незамедлительно, так как из-за изменения климата ледники могут растаять.

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"В худшем случае таяние льда из-за изменения климата может высвободить патогенные микроорганизмы в окружающую среду. В таком случае, нам стоит заранее узнать, что они из себя представляют", – отметили авторы научной работы.

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Ученые, Ледник, Наука, Вирусы.
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