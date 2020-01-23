Скачать
Четверг, 23.01.2020
Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)
Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)
"Информация будет интересной": Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы
Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы
Джошуа: Пулев, Усик, Уайлдер - все получат шанс
Джошуа: Пулев, Усик, Уайлдер - все получат шанс
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января

Разработан "живой бетон", способный восстанавливать повреждения

Разработан "живой бетон", способный восстанавливать повреждения
14:32 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:По мнению самих ученых, это изобретение станет потенциальным прорывом в зарождающейся области самоорганизующихся материалов.

Ученые из Университета Колорадо создали то, что The New York Times называет "живым бетоном", кишащим фотосинтезирующими бактериями. Они могут расти и даже регенерировать — точь в точь как живой организм.

На самом деле "живой бетон" представляет собой смесь желатина, песка и цианобактерий. Получившаяся в результате структура смогла регенерировать три раза после того, как исследователи разорвали ее на части.

Согласно исследованию, опубликованному в среду в журнале Matter, живой бетон, которые ученые из Колорадо сделали в сотрудничестве с DARPA, изначально обладаает болезненного зеленым цветом, который исчезает по мере отмирания бактерий.

"Он действительно похож на материал Франкенштейна", пошутил в интервью газете The New York Times инженер UC Boulder и руководитель проекта Уилл Срубар.

Черная дыра в центре нашей галактики: что она собой представляет

Даже когда зеленый оттенок исчезает, бактерии продолжают жить в течение еще нескольких недель. При правильных условиях они могут быть "омоложены" и снова станут активными, сращивая трещины и прочие дефекты внутри конструкции. DARPA особо заинтересован в подобных материалах, которые планируется использовать для возведения построек в отдаленных пустынных регионах и, возможно, даже на планетах вроде Марса.

Если живой бетон будет запущен в промышленное производство, то и в самом деле заметно упростит жизнь космическим агентствам. "Вместо того, чтобы тратить миллионы долларов на доставку в космос тяжелых стройматериалов, мы просто привезем туда жизнь — и вырастим все, что нам необходимо", уверяет Срубар.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дорога, Наука, Ремонт дорог, Разработки, Живой бетон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
02 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
03 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
04 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
05 Есть и худеть: продукты питания, в которых совсем нет калорий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
В ООС ранили украинского военнослужащего
В ООС ранили украинского военнослужащего
Мультфильму по мотивам &quot;Ведьмака&quot; быть: Netflix начал разработку проекта
Мультфильму по мотивам "Ведьмака" быть: Netflix начал разработку проекта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь