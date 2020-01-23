Превзошли все ожидания: новые наночастицы уменьшают отек мозга при травмах головы

Новости науки:Новая разработка позволит спасти жизни пациентам с серьезными черепно-мозговыми травмами.

Черепно-мозговые травмы обычно приводят к массовой гибели клеток в отдельных областях мозга. Результатом этих изменений может стать ухудшение работы сознания и нарушение некоторых физических функций, вплоть до потери речи, парализации конечностей, а также ухудшения долгосрочной и краткосрочной памяти.

Массовая гибель клеток мозга в результате черепно-мозговой травмы связана с тем, что внутри него начинает накапливаться жидкость и развивается отек. Сейчас единственный эффективным (и крайне рискованным) методом лечения отека является трепанация черепа.

В ходе нового исследования ученые нашли способ замедлить процесс развития отека с помощью наночастиц, покрытых антителами. Такие частицы позволят остановить миграцию моноцитов за счет отвлечения иммунной системы — при введении их в кровь иммунная система направляет основные силы на борьбы с ними, игнорируя мозг.

"Результаты наших экспериментов превзошли все ожидания. Мы предполагаем, что эти наночастицы могут стать первым действенным и пригодным для применения на практике средством для спасения жизни людей с серьезной травмой мозга" - Джон Кесслер, ведущий автор исследования.