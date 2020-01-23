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Генетики впервые расшифровали ДНК живших в Африке древних людей

Генетики впервые расшифровали ДНК живших в Африке древних людей
17:05 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Ученым удалось сделать это по обрывкам генома из останков древних Homo sapiens, живших на территории Африки в каменном веке.

Подавляющее большинство останков древних людей, живших тысячи лет назад, было найдено в странах умеренного пояса. Это связано с тем, что в этих регионах есть благоприятные условия для сохранения фрагментов ДНК.

Находка исследователей из Гарвардского университета стала исключением из этого правила — останки древнего человека, ДНК которого удалось расшифровать, были обнаружены пещере Шум Лака на западе Камеруна в Африке.

Исследователям удалось найти кости двух представителей рода Homo sapiens, живших 8 тыс. и 3 тыс. лет назад. Останки были обнаружены в нижних слоях, связанных с концом каменного и бронзового века.

В генетике ли дело? Насколько ДНК влияет на болезни

"Мы почти ничего не знаем о структуре популяций древних людей, живших в Африке южнее Сахары. Мы получили первые полные геномы людей, обитавших в пещере Шум Лака на западе Камеруна примерно 8 тыс. и 3 тыс. лет назад. Этот регион считается прародиной группы народов банту" - Дэвид Рейч, ведущий автор исследования.

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Ученые, Наука, ДНК, Homo sapiens, Генетика.
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