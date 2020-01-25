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Нарушенное восприятие запахов может негативно повлиять на половую жизнь

Нарушенное восприятие запахов может негативно повлиять на половую жизнь
14:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые пришли к выводу, что потеря способности различать запахи может негативно сказаться на сексуальной жизни людей.

Результаты этой научной работы опубликованы в декабрьском выпуске журнала Clinical Otolaryngology.

Обоняние нужно нам для выполнения различных задач и функций. Совсем недавно наука доказала, что потеря обоняния или аносмия увеличивает риск преждевременной смерти человека, поскольку она лишается способности распознавать опасные запахи вроде газа, дыма от пожара и испорченной пищи.

И вот теперь новое исследование показало, что потеря обоняния также способна негативно сказаться на интимной жизни человека.

Как проходило исследование?

Ученые наблюдали за 71 человеком в возрасте от 31 до 80 лет, у которых было нарушение обоняния в результате инфекций, травм, неврологических болезней, старческого слабоумия или побочных эффектов сильнодействующих лекарств.

У некоторых людей из-за этого изменился аппетит, или их стали беспокоить нереальные запахи. Значительное количество потеряло интерес к приему пищи, кое-кто начал худеть. Другие, наоборот, более активно налегали на еду с низкой питательной ценностью, из-за чего набирали вес.

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К еще одному последствию потери обоняния ученые относят исчезновение интереса к сексуальной жизни. Вполне возможно, что это связано с большим количеством депрессий и тревожных состояний у людей с аносмией.

Из-за психологических трудностей возникают проблемы в отношениях. В частности, значительное количество людей, которые перестали распознавать запахи, стали избегать сексуальных контактов со своими партнерами.

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Исследование, Наука, Обоняние, Половая жизнь, Восприятие запахов.
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