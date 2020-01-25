Нарушенное восприятие запахов может негативно повлиять на половую жизнь

Результаты этой научной работы опубликованы в декабрьском выпуске журнала Clinical Otolaryngology.
Обоняние нужно нам для выполнения различных задач и функций. Совсем недавно наука доказала, что потеря обоняния или аносмия увеличивает риск преждевременной смерти человека, поскольку она лишается способности распознавать опасные запахи вроде газа, дыма от пожара и испорченной пищи.
И вот теперь новое исследование показало, что потеря обоняния также способна негативно сказаться на интимной жизни человека.
Как проходило исследование?
Ученые наблюдали за 71 человеком в возрасте от 31 до 80 лет, у которых было нарушение обоняния в результате инфекций, травм, неврологических болезней, старческого слабоумия или побочных эффектов сильнодействующих лекарств.
У некоторых людей из-за этого изменился аппетит, или их стали беспокоить нереальные запахи. Значительное количество потеряло интерес к приему пищи, кое-кто начал худеть. Другие, наоборот, более активно налегали на еду с низкой питательной ценностью, из-за чего набирали вес.
К еще одному последствию потери обоняния ученые относят исчезновение интереса к сексуальной жизни. Вполне возможно, что это связано с большим количеством депрессий и тревожных состояний у людей с аносмией.
Из-за психологических трудностей возникают проблемы в отношениях. В частности, значительное количество людей, которые перестали распознавать запахи, стали избегать сексуальных контактов со своими партнерами.