"Определенно крутой результат": в космосе впервые испекли печенье

Новости науки:Космонавты МКС впервые приготовили еду из сырых ингредиентов.

Во время эксперимента ученые смогли приготовить печенье в специальной духовке, которую доставили на станцию в ноябре.

Отмечается, что разные отряды космонавтов пробовали приготовить блюда в космосе пять раз, но каждый раз неудачно. Печенье тоже не удалось испечь по рецепту, который разработан для Земли, — исследователи запекали его в духовке 25 минут при температуре 149 °С, но оно получилось сырым. Лишь когда они продержали заготовки в духовке два часа, кондитерское изделие получилось готовым.

При этом космонавты не попробовали печенье, которое приготовили. Его доставили обратно на Землю через две недели, заморозили и поместили в холодильник лаборатории США.

Дальнейшие тесты покажут, безопасно ли оно для употребления в пищу. Частично опасения связаны с тем, что производители печи ожидали разницы во времени приготовления в космосе и на Земле, но она должна была оказаться в несколько раз меньше.

"Нам нужно изучить, что на самом деле является движущей силой этой разницы, но это определенно крутой результат, — отметила один из инженеров Мэри Мерфи. — В целом очевидно, что это очень прорывной первый эксперимент в своем роде".