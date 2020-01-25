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Ближе к Солнцу: зонд "Паркер" начал четвертое сближение со светилом

Ближе к Солнцу: зонд "Паркер" начал четвертое сближение со светилом
17:51 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:29 января 2020 года спутник пролетит на расстоянии 18,6 млн км от звезды - рекордное на сегодняшний день дистанция от Солнца.

НАСА запустила исследовательский космический зонд 12 августа. Его миссия заключается в том, чтобы максимально приблизиться к космическому телу, а также коснуться огненной короны Солнца. Аппарат оснащен защитным экраном, который не позволит ему расплавиться при экстремально высокой температуре вблизи звезды, которая превышает 1 тыс. градусов Цельсия.

В ближайшие семь лет "Паркер" должен будет побить собственный рекорд. Зонд сменит множество орбит вокруг Солнца и в максимальной точке сближения окажется на расстоянии в 6,16 млн км от космического тела.

Планируется, что максимальное сближение исследовательского аппарата с Солнцем произойдет в декабре 2024 года — тогда зонд подойдет на 6 млн км к звезде.

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"Паркер" уже сближался с Солнцем три раза — тогда он подошел на расстояние в 24 млн км. Во время очередного сближения зонд не только установит рекорд по расстоянию до Солнца, но и по скорости движения.

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НАСА, Космос, Солнце, Наука, Паркет, Космический зонд.
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