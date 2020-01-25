Мумии тоже умеют говорить: ученые восстановили голос древнего жреца (Видео)

Новости науки:Ученым удалось восстановить голос древней египетской мумии возрастом три тысячи лет.

Предполагается, что мумия — останки одного из высокопоставленных древнеегипетских жрецов, Несьямуна, который жил 3,1 тыс. лет назад.

Исследователи решили восстановить его голос — они просканировали тело мумии с помощью компьютерного томографа и трехмерного сканера и выяснили, что в теле отлично сохранились голосовые связки, гортань и другие элементы голосового тракта.

Ученые создали 3D-модели этих органов, распечатали на 3D-принтере и соединили с искусственной гортанью.

"На саркофаге Несьямуна можно прочитать, что его обладатель вел очень праведное существование. Он просил богов вернуть ему дар речи для того, чтобы он мог рассказать о себе и заслужить право на вечную загробную жизнь. Это желание жреца, а также великолепное состояние связок и других органов речи в его мумии сделало его одной из первоочередных целей для нашего проекта Voices from the Past" - Пресс-служба музея Лидса.