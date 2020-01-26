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Была, и нету: астрономы "поймали" звезду-вампира "на горячем"

Была, и нету: астрономы "поймали" звезду-вампира "на горячем"
10:38 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Исследователи из НАСА зафиксировали как звезда-вампир поглощает другую звезду.

Астрономы обнаружили бинарную звезду на расстоянии 3 тыс. световых лет. В этой системе большая звезда лишает газа менее крупное небесное тело. Этот тип взаимодействия известен как "катаклизмическая переменная звезда", но ученые также называют это явление "звездой-вампиром".

В таких тесных двойных системах одним из компонентов является белый карлик. Путем гравитационного притяжения он "перетягивает" на себя материю из второго компонента, красного карлика, коричневого карлика или красного гиганта, наращивая массу.

Телескоп Kepler уже собирал данные об этом объекте в 2016 году, но исследователи не успели их проанализировать. Теперь, когда они получили больших данных о небесном теле, они зафиксировали то, как происходит этот процесс. Данные телескопа показали, что в течение месяца "звезда-вампир" стала в 1,6 тыс. раз ярче.

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Исследователи добавили, что эта связка звезд очень необычна. Коричневый карлик, который выступает в роли "жертвы", в 10 раз меньше, чем "звезда-вампир". Ученые отмечают, что возможно это говорит о новой механике, которая стоит за этими вспышками.

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НАСА, Космос, Наука, Звезда, Звезда-вампир.
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