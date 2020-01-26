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Ученые показали модель атмосферы древней Земли

Ученые показали модель атмосферы древней Земли
16:04 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Выяснилось, что в те времена она на 70% состояла из углекислого газа.

Сотрудники Вашингтонского университета использовали компьютерное моделирование, чтобы воссоздать атмосферу Земли 2,7 миллиарда лет назад. Статья исследователей была опубликована в журнале Science Advances.

По мере того, как исследователи продолжают погружаться вглубь прошлого нашей планеты, они ищут сходства между сегодняшними и тогдашними условиями, чтобы понять, как Земля стала такой, какой мы ее видим сейчас. Ключевой фигурой в этой головоломке является атмосфера. Ученые подозревали, что она была совершенно другой на ранних стадиях развития планеты, но убедительных доказательств этого до сих пор не существовало.

Несколько лет назад исследователи обнаружили множество микрометеоритов, которые приземлились на Земле примерно 2,7 миллиарда лет назад. Это соответствует архейскому эону — периоду времени, в течение которого, как считается, впервые появилась жизнь на Земле. Анализ микрометеоритов показал, что в них наряду с большим количеством железа содержался вюстит.

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Этот минерал образуется при окислении железа, но для этого требуются особые условия, которых не достичь на поверхности Земли. Вюстит может быть создан при падении метеоритов размером с зерно через атмосферу Земли. Найдя такие частицы, исследователи смогли создать компьютерную модель, которая показала условия, которые привели бы к созданию таких материалов, как вюстит.

Модель показала, что обнаруженные образцы вюстита могли возникнуть, если микрометеориты пролетали через атмосферу, богатую углекислым газом (от 60% до более чем 70%). Исследователи отмечают, что большее количество углекислого газа в атмосфере означало бы более теплый климат на планете, который был бы идеален для возникновения жизни в жидкой воде.

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