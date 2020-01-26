Останки самого древнего аллозавра Земли нашли в США

Новости науки:Аллозавры – это одни из самых известных хищных ящеров конца юрского периода.

На территории американского штата Юта палеонтологи нашли останки пока самого древнего аллозавра Земли – одного из первых крупных хищных динозавров мезозойской эры. Описание находки опубликовал научный журнал PeerJ.

"Ранее мы считали, что на территории Северной Америки жил только один вид аллозавров – во времена юрского периода. Наше исследование показывает, что их было как минимум два - уже известный Allosaurus fragilis и открытый нами вид, Allosaurus jimmadseni, появившийся на пять миллионов лет раньше. У него была несколько иная анатомия черепа, что говорит о различиях в стратегии добычи пищи", - прокомментировал один из авторов статьи, профессор университета Юты (США) Марк Левен.

Их останки открыл знаменитый палеонтолог Чарльз Марш в 1877 году, на заре развития палеонтологии. В последующие десятилетия и столетия ученые обнаружили еще почти два десятка родичей этих рептилий, которые жили на Земле значительно позднее.

По размерам эти динозавры уступали другим крупным хищникам мезозоя, в том числе тираннозаврам, абелизаврам и спинозаврам, однако у них был ряд уникальных для своей эпохи черт, которые помогли им победить в борьбе с другими видами ящеров. В частности, скелет аллозавров был приспособлен для быстрого бега, а его зубы и челюсти были устроены так, чтобы динозавр мог пользоваться ими, как топором, оставляя сильно кровоточащие раны на теле жертв. Это позволяло "стаям" аллозавров загонять гораздо более крупную добычу.

Левен и его коллеги проводили раскопки на территории знаменитой формации Моррисон, которая расположена на территории штатов Колорадо, Юта и Вайоминг, где Чарльз Марш и его не менее знаменитый конкурент Эдвард Коуп обнаружили останки аллозавров, апатозавров, бронтозавров и других известнейших динозавров. Таким образом палеонтологи выяснили, что аллозавры появились значительно раньше, чем было принято считать,

Сосед "Большого Эла"

Первый скелет Allosaurus jimmadseni, как вспоминает Левен, палеонтологи начали извлекать из пород еще в 1990 году. Тогда ученые не знали, что имеют дело с новым видом аллозавров, так как у этой окаменелости не было черепа. Само же тело динозавра было "запечатано" внутри толстого пласта горных пород.

Значительно позже, уже в конце 1990 годов, ученые нашли "потерянный" череп аллозавра в том же пласте пород, а впоследствии другая группа палеонтологов открыла на территории штата Вайоминг еще один подобный скелет, сохранившийся значительно хуже. Этот аллозавр был найден неподалеку от точки, где были раскопаны останки знаменитого "Большого Эла", аллозавра, который стал главным героем фильма Би-би-си, из-за чего его посчитали еще одним Allosaurus fragilis.

Недавно ученые закончили извлекать череп и других костей первого аллозавра из породы и получили первую возможность детально изучить его анатомию. К их большому удивлению ученых он выглядел совершенно не так, как другие фрагменты челюстей, черепной коробки и прочих костей головы Allosaurus fragilis.

В частности, его морду украшал своеобразный гребень-"ирокез", который тянется от носа до глаз этого хищника, а также большие надбровные дуги, не похожие на те, что были у "обычных" аллозавров. Вдобавок, он был заметно крупнее типичных Allosaurus fragilis, достигая длины в 9 метров и массы в почти две тонны. Аналогичным образом, уникальные черты были характерны и для зубов и нижней челюсти Allosaurus jimmadseni, что указывает на другую диету и манеру добычи пищи.

Поэтому Левен и его коллеги предлагают выделить обе эти находки в отдельный вид и присвоить ему имя Allosaurus jimmadseni, в честь Джеймса Мадсена, покойного американского палеонтолога. Сейчас специалисты изучают другие известные окаменелости этих древних хищников в надежде найти другие останки нового вида аллозавров, неправильно классифицированные в прошлом.