Скачать
Понедельник, 27.01.2020
В Украине треть пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен
В Украине треть пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен
Кабмин в этом году планирует построить рекордное количество дорог
Кабмин в этом году планирует построить рекордное количество дорог
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Глобальное потепление: тропические леса и коралловые рифы оказались под угрозой
Тропические леса и коралловые рифы в опасности

Ветер их не разрушает: на Марсе найдены песчаные дюны

Ветер их не разрушает: на Марсе найдены песчаные дюны
14:06 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые из НАСА проанализировали детальные снимки Южной Меласской впадины Марса и нашли там слой песчаника.

Разведывательный аппарат НАСА, изучающий поверхность Марса в течение 14 лет, передал на Землю детальные снимки, которые сделаны в Южной Меласской впадине. На этих фотографиях самая широкая часть долины Маринерес покрыта слоем песчаника. Аппарат смог сделать кадры с помощью уникального спектрометра CRISM.

Обычно изображения CRISM сочетаются со снимками высокого разрешения, полученными в ходе научного эксперимента по получению изображений (HiRISE). HiRISE — это одна из трех камер разведывательного аппарата. Она может снимать поверхность Марса в мельчайших деталях, а НАСА публикует эти фотографии на своем сайте.

Теперь ученые хотят выяснить причину появления песчаных дюн, а также понять, почему они застыли именно в этом положении. Их гипотеза заключается в том, что поверхность Марса частично является влажной, поэтому эти дюны не разрушаются под воздействием сильных ветров.

NASA предупреждает: к Земле приближается опасный астероид 

Разведывательный аппарат сделает еще несколько снимков в этом районе Марса. Его глобальная задача — создание подробных карт минералогии планеты. С его помощью можно обнаружить железо, оксиды, филлосиликаты (глины) и карбонаты. Все эти материалы свидетельствуют о том, что Марс был мокрым в прошлом или до сих пор остается мокрым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Ученые, Марс, Наука, Дюна, Песчаная дюна, Песчаник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)
02 Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер
03 В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"
04 Причины эпидемии: В Китае сообщили об источнике коронавируса
05 Оля Полякова в бикини показала пляжное фото с дочкой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
Холокост - преступление против жизни: почему важно помнить жуткую трагедию человечества
Ад на земле: Холокост - преступление против жизни
NASA предупреждает: к Земле приближается опасный астероид
NASA предупреждает: к Земле приближается опасный астероид
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь