Ветер их не разрушает: на Марсе найдены песчаные дюны

Новости науки:Ученые из НАСА проанализировали детальные снимки Южной Меласской впадины Марса и нашли там слой песчаника.

Разведывательный аппарат НАСА, изучающий поверхность Марса в течение 14 лет, передал на Землю детальные снимки, которые сделаны в Южной Меласской впадине. На этих фотографиях самая широкая часть долины Маринерес покрыта слоем песчаника. Аппарат смог сделать кадры с помощью уникального спектрометра CRISM.

Обычно изображения CRISM сочетаются со снимками высокого разрешения, полученными в ходе научного эксперимента по получению изображений (HiRISE). HiRISE — это одна из трех камер разведывательного аппарата. Она может снимать поверхность Марса в мельчайших деталях, а НАСА публикует эти фотографии на своем сайте.

Теперь ученые хотят выяснить причину появления песчаных дюн, а также понять, почему они застыли именно в этом положении. Их гипотеза заключается в том, что поверхность Марса частично является влажной, поэтому эти дюны не разрушаются под воздействием сильных ветров.

Разведывательный аппарат сделает еще несколько снимков в этом районе Марса. Его глобальная задача — создание подробных карт минералогии планеты. С его помощью можно обнаружить железо, оксиды, филлосиликаты (глины) и карбонаты. Все эти материалы свидетельствуют о том, что Марс был мокрым в прошлом или до сих пор остается мокрым.