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NASA показало необычный песчаник на Марсе (Фото)

NASA показало необычный песчаник на Марсе (Фото)
11:17 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:На снимке показан марсианский песчаник, расположенный в Западном Кандоре-Чазме, в Вальес-Маринерис.

Уникальность сфотографированного ландшафта в том, что он не меняется, как это происходит с дюнами, переносимыми ветрами.

Красивый ландшафт достоин изучения в силу своей аномалии — это дюны, но неподвижные. В то время как другие песчаные дюны Марса, обдуваясь ветрами, медленно перемещаются по поверхности планеты, сфотографированная местность остается неизменной. То есть, это песчаник, который мог образоваться только в обязательно влажной среде планеты, и теперь ученым предстоит выяснить, что удерживает песчинки вместе и как появился данный песчаник.

Марсианский разведывательный орбитальный аппарат НАСА находится на орбите планеты почти 14 лет. Он оснащен различными инструментами, включая компактный спектрометр, который сделал уже тысячи снимков поверхности Красной планеты. Прибор способен обнаруживать железо, оксиды, филлосиликаты (глины) и карбонаты. Все эти материалы указывают на то, что когда-то Марс был влажной планетой, а может вода в незамерзшем виде есть на нем до сих пор.

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Обычно снимки спектрометра совмещаются с фотографиями камеры HiRISE — самого большого рефлекторного телескопа, когда-либо отправленного в дальний космос. С его помощью можно рассматривать поверхность Марса в мельчайших деталях, а снимки, сделанные его камерой, выкладываются на специальном сайте.

Все фотографии — цветные и имеют высокое разрешение. Изображения со спектрометра, которые совмещаются с фотографиями, могут рассказать о химических свойствах рассматриваемых участков поверхности планеты. Но разрешение прибора ограничено примерно 18 метрами поверхности на пиксель. Камера же телескопа имеет разрешение 0,3 метра на пиксель.

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Исследования, НАСА, Космос, Марс, Наука.
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