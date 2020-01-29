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Раскрыта причина появления человеческой цивилизации

Раскрыта причина появления человеческой цивилизации
15:04 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Эти изменения обусловлены положением Земли относительно Солнца.

Ученые Висконсинского университета в Мадисоне (США) раскрыли одну из ключевых причин расселения людей по Земле и появления человеческой цивилизации. Ею стали климатические изменения, вызванные колебаниями оси Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проследили за изменением климата и растительности в Африке, Аравии и Средиземноморье за последние 140 тысяч лет. В работе описывается динамическая модель, которая показывает, когда регионы были более влажными или сухими, а растительный покров обеспечивал миграционные коридоры для людей.

Модель показывает, что около 125 000 лет назад в северной части Африки и на Аравийском полуострове наблюдалось увеличение количества летних муссонных дождей. Это привело к уменьшению площади пустынь Сахары и Аравии за счет расширения пастбищ. В Средиземноморье и Леванте (области, которая включает в себя Сирию, Ливан, Иорданию, Израиль и Палестину) также повысилось количество осадков в зимний период.

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Северное полушарие летом было ближе к Солнцу, чем южное, а зимой — дальше. Это способствовало теплому, влажному лету и холодной зиме.

Примерно 70-15 тысяч лет назад на Земле была ледниковая эпоха, при этом присутствие ледниковых щитов усилило зимние средиземноморские штормы и привело к более засушливому климату и сокращению ледникового покрова вблизи экватора. Это способствовало миграциям расселяющихся людей во влажные районы с большим количеством растений.

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Исследования, Земля, Солнце, Наука, Человеческая цивилизация.
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