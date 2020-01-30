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Солнечный зонд Parker Solar Prob подошел к Солнцу на рекордно близкое расстояние

Солнечный зонд Parker Solar Prob подошел к Солнцу на рекордно близкое расстояние
09:20 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pinterest.com

Новости науки:В рамках своей миссии зонд должен будет получить важную информацию о звездном ветре внешних слоях звезды и электромагнитных полях рядом с ней.

Аппарат Parker Solar Probe, запущенный NASA летом 2018 года, в ходе четвертого тесного сближения со звездой сумел подойти к ней на рекордное расстояние — примерно 18,6 миллиона километров.

Недавно мы писали о начавшемся четвертом тесном сближении зонда NASA Parker Solar Probe с Солнцем. Теперь же, как передает Space.com, он успешно подошел к звезде на рекордное расстояние — приблизительно 18,6 миллиона километров (в ходе предыдущих трех сближений он подходил к Солнцу примерно на 24 млн км).

Всего "Паркер" должен будет выполнить 24 сближения с Солнцем; миссия аппарата, как ожидается, продлится семь лет. 

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Вскоре (7 февраля) ожидается запуск еще одного солнечного зонда — аппарата ESA Solar Orbiter, который будет заниматься изучением полярных областей звезды.

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Исследование, Космос, Солнце, Наука, Зонд, солнечный зонд, Parker Solar Prob.
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