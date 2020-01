Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)

Этот пуск оказался юбилейным для SpaceX, а именно уже 80-м с момента существования компании. Также это был третий запуск в рамках миссии Starlink.

Информация о запуске

Запуск должен был пройти еще 20 января, но его уже несколько раз переносили из-за неблагоприятных погодных условий. Несмотря на все SpaceX удалось успешно вывести на орбиту 60 спутников. Также компания попытается поймать части обтекателя ракеты.

Уже рутинной оказалась посадка первой ступени ракеты на плавучую платформу "Of course i still love you".

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – our 49th successful landing of an orbital class booster pic.twitter.com/QyR3zyPcIp

— (@SpaceX) January 29, 2020