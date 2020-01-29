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Среда, 29.01.2020
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Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)

Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)

Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)
17:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости науки:Компания Илона Маска снова вывела на орбиту Земли очередную партию спутников для проекта Starlink, который должен обеспечить планету глобальным спутниковым интернетом.

Этот пуск оказался юбилейным для SpaceX, а именно уже 80-м с момента существования компании. Также это был третий запуск в рамках миссии Starlink.

Информация о запуске

Запуск должен был пройти еще 20 января, но его уже несколько раз переносили из-за неблагоприятных погодных условий. Несмотря на все SpaceX удалось успешно вывести на орбиту 60 спутников. Также компания попытается поймать части обтекателя ракеты.

Уже рутинной оказалась посадка первой ступени ракеты на плавучую платформу "Of course i still love you".

На днях произойдет столкновение двух спутников на орбите Земли: каковы последствия?

Прямую трансляцию запуска можно посмотреть здесь:

Что такое Starlink?

Это проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Уже после шести запусков Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х – по всему миру. SpaceX оценивает расходы на проект примерно в пределах 10 миллиардов долларов. Вместе с тем, благодаря Starlink Маск намерен зарабатывать деньги для развития и работы SpaceX. Компания Маска не единственная, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько частных компаний.

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Космос, Наука, Видео, Falcon 9, SpaceX, Crew Dragon.
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