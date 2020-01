На днях произойдет столкновение двух спутников на орбите Земли: каковы последствия?

Объекты пройдут на очень близком расстоянии друг от друга на орбите. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на сервис LeoLabs, который отслеживают космический мусор.

Риск столкновения спутников

Два космических объекта, вероятно, будут проходить на расстоянии около 15-30 метров друг от друга при относительной скорости в 14,7 км/c. Согласно расчетам, вероятность того, что они столкнутся, составляет один к 100.

Доктор Элис Горман из Университета Флиндерса отмечает, что спутники пройдут на очень близком расстоянии.

"Космические объекты делают маневры уклонения, чтобы избежать столкновения, когда предметы находятся в пределах 60 километров от них. Так что это (расстояние 15-30 м) действительно очень близко для столкновения", – объяснила ученый.

