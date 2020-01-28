На днях произойдет столкновение двух спутников на орбите Земли: каковы последствия?

Новости науки:В среду в 23:39 по Гринвичу (15:39 по Киеву) выведенные из эксплуатации телескоп IRAS и спутник GGSE-4 могут столкнуться в небе над Землей.

Объекты пройдут на очень близком расстоянии друг от друга на орбите. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на сервис LeoLabs, который отслеживают космический мусор.

Риск столкновения спутников

Два космических объекта, вероятно, будут проходить на расстоянии около 15-30 метров друг от друга при относительной скорости в 14,7 км/c. Согласно расчетам, вероятность того, что они столкнутся, составляет один к 100.

Доктор Элис Горман из Университета Флиндерса отмечает, что спутники пройдут на очень близком расстоянии.

"Космические объекты делают маневры уклонения, чтобы избежать столкновения, когда предметы находятся в пределах 60 километров от них. Так что это (расстояние 15-30 м) действительно очень близко для столкновения", – объяснила ученый.

1/ We are monitoring a close approach event involving IRAS (13777), the decommissioned space telescope launched in 1983, and GGSE-4 (2828), an experimental US payload launched in 1967. (IRAS image credit: NASA) pic.twitter.com/13RtuaOAHb — (@LeoLabs_Space) January 27, 2020

Чем грозит столкновение спутников?

По ее словам, если столкновение произойдет, то на орбите может образоваться большое количество мусора. GGSE-4 весом в 4,5 кг может просто разлететься на множество мелких частей, когда врежется в IRAS, который весит больше тонны.

В то же время ученые уверяют, что столкновение не несет угрозы для людей на Земле. Если обломки сойдут с орбиты, то они сгорят в плотной атмосфере нашей планеты.