Чистое золото: Наземный телескоп получил самые детальные снимки поверхности Солнца

Новости науки:На первом снимке видно узор бурного "кипения" газа, который охватывает все Солнце.

Наземный солнечный телескоп Национального научного фонда США сделал наиболее детальные в истории снимки поверхности Солнца.

Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

"Снимки сделанные солнечным телескопом Национального научного фонда раскрывают беспрецедентные детали Солнца", - говорится в пресс-релизе.

На снимке можно рассмотреть структуры, похожие на соты, каждый из которых имеет "размер американского штата Техас". Именно эти соты помогают создать конвекцию, при которой тепло изнутри Солнца отводится на поверхность, в то время как другие клетки охлаждаются и тонут под ним.

В фонде надеются, что телескоп, расположенный на Гавайях, поможет ученым лучше понять процессы, происходящие на Солнце, их влияние на "космическую погоду" и поможет синоптикам лучше прогнозировать солнечные бури.