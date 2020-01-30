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Космическое ДТП: Астрономы зафиксировали столкновение двух американских спутников Холодной войны

Космическое ДТП: Астрономы зафиксировали столкновение двух американских спутников Холодной войны
19:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости науки:Астрономы зафиксировали о вышедших из строя американских спутниках времен Холодной войны.

Вышедшие из строя американские спутники IRAS и GGSE-4, чьи орбиты недавно начали пересекаться, пролетели сегодня на расстоянии в несколько десятков метров друг от друга на большой скорости, их столкновение могло привести к появлению массы новых фрагментов космического мусора на низкой околоземной орбите, сообщил в Twitter астрофизик Хайно Фальке, передает УНН.

"На фотографиях, полученных сегодня ночью, можно увидеть две линии. Они представляют собой оба аппарата, пролетевших на скорости в 50 тысяч км в час всего в нескольких десятках метров друг от друга", — написал ученый.

В начале этой недели американская компания LeoLabs, специализирующаяся на наблюдениях за космическим мусором, сообщила, что в четверг может произойти столкновение двух американских зондов: прототипа разведывательного спутника GGSE-4 и орбитальной обсерватории IRAS.

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Оба этих космических аппарата были выведены в космос в 1964 и 1983 годах. Они уже давно вышли из строя и перестали отвечать на команды из центров управления полетами. Их орбиты постепенно менялись под действием силы притяжения Земли, Луны и окружающих их объектов, в результате чего траектории движения IRAS и GGSE-4 недавно начали пересекаться.

Расчеты представителей LeoLabs и ученых из Национального университета Австралии показали, что эти аппараты могли столкнуться с вероятностью примерно в 1%, что должно было произойти примерно в два часа ночи по Киеву. Их разрушение, как опасались астрономы, могло привести к образованию нескольких десятков тысяч частиц космического мусора.

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Космос, Спутники, LeoLabs.
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