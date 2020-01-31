Телескоп "Спитцер" завершил свою миссию

Новости науки:Миссия аппарата многократно продлевалась, благодаря чему был сделан целый ряд научных открытий, в том числе в области поиска экзопланет.

Американское космическое ведомство объявило о завершении работы телескопа "Спитцер", который вел наблюдения в космосе более 16 лет, сообщило НАСА в четверг.

"В четверг в 17.30 по времени восточного побережья США специалисты миссии подтвердили, что аппарат перешел в безопасный режим, завершив всю его научную работу. После того как отключение было подтверждено, руководитель проекта "Спитцер" Джозеф Хант объявил об официальном завершении миссии", - сообщило НАСА.

Космический телескоп "Спитцер" был запущен в 2003 году для наблюдения за космическим пространством в инфракрасном спектре.

Как заявил в связи с завершением работы телескопа исполняющий обязанности руководителя научного отдела НАСА Томас Зурбучен, "Спитцер" рассказал о совершенно новых аспектах космоса и помог лучше понять, как устроена вселенная, ответить на вопросы о ее происхождении, о том, одни ли мы в ней.

Орбитальный телескоп "Спитцер" и необычная гравитационная линза помогли астрономам впервые найти в окрестностях центра Млечного пути планету, которая удалена от Земли на 13 тысяч световых лет.

В НАСА надеются, что, поскольку архив собранных телескопом данных находится в открытом доступе, ученые со всего мира продолжат использовать его наследие для будущих научных отрытий.

Первоначально миссия "Спитцер" была рассчитана на 6 лет, но, несмотря на завершение службы ряда его инструментов, он продолжал вести наблюдения за вселенной еще 10,5 года.