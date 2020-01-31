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Физики разработали новую теория, которая может объяснить главный парадокс Вселенной

Физики разработали новую теория, которая может объяснить главный парадокс Вселенной
12:58 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Гипотеза о "массивной гравитации" может модифицировать общую теорию относительности Эйнштейна, объяснив одновременно с этим неравенство скоростей расширения Вс

Британские физики-теоретики разработали теорию, которая может разрешить одну из самых больших загадок во Вселенной: почему скорость расширения нашего мироздания ускоряется, а не замедляется, как это предсказывают известные нам законы физики.

Почему Вселенная расширяется?

В настоящее время основным объяснением того, как именно появилось наше мироздание, считается гипотеза о Большом взрыве, в результате которого все известные нам частицы, составляющие не только окружающее нас пространство, но и нас самих, вылетели из одной единственной точки, породив тем самым знакомую нам Вселенную. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, гравитационные силы всех объектов нашего мироздания должны постепенно притягивать Вселенную, замедляя скорость ее расширения.

Однако еще в 1998 году ученые поняли, что скорость расширения Вселенной не только не замедляется, но даже ускоряется. Из-за того, что исследователи понятия не имели о процессах, провоцирующих подобное поведение мироздания, было решено ввести понятие о темной энергии, которая могла бы хоть как-то объяснить проблему расширения Вселенной. Несмотря на то, что современная физика нуждается в существовании данного типа энергии, доказать ее реальность не представляется возможным.

Так, даже если она существует, энергия должна кардинальным образом отличаться от всего остального вещества во Вселенной, ввиду наличия у нее антигравитационных свойств, а также отрицательного давления. Долгое время считалось, что на звание темной энергии может претендовать всем известный вакуум, однако до сих пор еще не было проведено достаточно экспериментов, подтверждающих столь необычную гипотезу.

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Новая идея, названная теорией о массивной гравитации де Рама, устраняет необходимость в наличии во Вселенной темной энергии, внося изменения в общую теорию относительности Эйнштейна. Так, вместо безмассовых гравитонов из теории относительности, ответственных за гравитацию, новая теория предполагает наличие во Вселенной еще одного типа гипотетических частиц, но уже с наличием определенной массы. Иными словами, гравитация в новой физической модели может выполнять роль, приписываемую в настоящее время той самой темной энергии.

Исследователи надеются, что достижения в области гравитационно-волновой астрономии позволят проверить предсказания о теории массивной гравитации уже в течение ближайшего десятилетия. Этот исторический момент может не только дать человечеству возможность для лучшего понимания фундаментальных вопросов Вселенной, но и раскроет тайну на реальность существования темной материи и энергии, долгое время не дававших покоя исследователям ХХ и ХХI веков.

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Исследования, Космос, Физика, Наука, Вселенная.
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