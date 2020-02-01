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NASA попрощалась с легендарным космическим телескопом Spitzer (Фото)
NASA попрощалась с телескопом Spitzer (Фото)

NASA попрощалась с легендарным космическим телескопом Spitzer (Фото)

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NASA попрощалась с легендарным космическим телескопом Spitzer (Фото)
14:08 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки:Аппарат завершил свою миссию 31 января в 14:34 по стандартному тихоокеанскому времени.

6002 дня - столько длилась миссия космического аппарата Spitzer. Телескоп, запущенный в космос еще в августе 2003 года, вчера получил последнюю команду - на переход в безопасный режим.

В 14:34 по стандартному тихоокеанскому времени руководитель проекта Spitzer Джозеф Хант официально объявил о прекращении эксплуатации телескопа.

Spitzer часто называют одной из четырех Больших обсерваторий NASA - научно-исследовательских аппаратов, которые внесли наиболее существенный вклад в астрономию. Три других - телескоп "Хаббл", гамма-обсерватория "Комптон" и рентгеновская обсерватория "Чандра".

С 2003 по 2009 год Spitzer был крупнейшим космическим инфракрасным телескопом. Среди важнейших открытий, сделанных этим аппаратом, - первая фиксация прямого светового излучения экзопланет, ранее неизвестное кольцо Сатурна и четыре из семи планет системы TRAPPIST-1, часть из которых находится в зоне обитаемости. А еще Spitzer сделал множество фотографий других космических объектов, которые вы можете увидеть в галерее ниже.

Один из снимков телескопа Spitzer

Появился новый способ изучения истории звезд по их экзопланетам

"Spitzer рассказал нам о совершенно новых явлениях в космосе и помог нам серьезно продвинуться вперед в понимании того, как работает Вселенная, в поиске ответов на вопросы о нашем происхождении", - говорит помощник руководителя Дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен. "Я думаю, что Spitzer - пример лучшего из человеческих достижений", - добавляет работавший с телескопом астроном Майкл Вернер.

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НАСА, Телескоп, Spitzer, Джозеф Хант.
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