Неандертальцы в Африке: в геномах местных жителей найден ДНК древних людей

Новости науки:Палеогенетики обнаружили следы ДНК неандертальцев в геноме современных жителей Африки.

Несмотря на внешние сходства, пути развития современных людей и неандертальцев достаточно сильно разошлись примерно 650 тыс. лет назад. Если Homo Neanderthalensis населяли только Европу и Азию, то Homo Sapiens — и Африку, и Европу и Азию.

В 2009 году восстановили геном по останкам Homo Neanderthalensis и обнаружили, что ДНК большинства современных людей содержит 2-3% генов неандертальцев. В исследовании речь шла о всех современных людях за исключением жителей Африки.

Исследователи решили проверить, почему существует это несоответствие, с помощью алгоритма IBDmix, который используется для поиска вкраплений чужеродных генов.

Нам впервые удалось найти следы неандертальских предков в геноме современных африканцев. Что еще более удивительно, их общий вклад в развитие человечества оказался значительно выше, чем показывали все предыдущие оценки и теоретические модели - Лу Чэнь, ведущий автор исследования.