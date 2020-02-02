Магнитные бури: чем опасны вспышки на Солнце

Новости науки:В научном сообществе не существует единого мнения о влиянии магнитных бурь на самочувствие людей.

Очередные вспышки должны произойти на Солнце со 2 по 4 февраля. Согласно прогнозу ученых, они будут довольно слабыми, однако могут оказать влияние на жителей Земли не раньше 5–6 февраля. Об этом сообщил доктор физико-математических наук, заведующий комплексной магнито-ионосферной обсерваторией института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) Равиль Рахматулин.

Он отметил, что наша планета попадет в поток сгустка материи, который выбросит Солнце, из-за чего магнитную бурю стоит ожидать через два–три дня.

— Несмотря на то что в ряде научных публикаций сообщалось, что такое влияние обнаружено, в подобных исследованиях нередко применяются концепции и методы, частично или полностью признанные ненаучными, — пояснил ученый.

Он добавил, что магнитные бури могут все же нарушить привычный уклад жизни. Так, им под силу вывести из строя электронную технику, привести к радиационному облучению пассажиров и экипажей самолетов, космонавтов, вызвать сбои в системах навигации и связи.