Полнолуние в феврале: что нужно сделать и чего лучше избежать в этот день

Новости Украины:Точно момент Полнолуния рассчитывают в астрономии, и это только один день в месяц.

Фаза Луны, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, называется – полная Луна.

9 февраля 2020 в 10 часов 32 минуты украинцы смогут наблюдать полную Луну. А уже с 11 февраля Луна перейдет в спадающую стадию.

Что нельзя делать в полнолуние

Спать с открытыми окнами. Яркая Луна вызывает необоснованное чувство тревоги, что провоцирует бессонницу.

Запрещены любые манипуляции с организмом. В этот период организм наиболее чувствителен и плохо переживает любые вмешательства.

Убирать дом. Полнолуние – период хаоса, поэтому уборка не будет очень продуктивной.

Что нужно сделать в полнолуние в феврале

Постарайтесь больше общаться с родными и близкими, встретьтесь со старыми друзьями.

Пересчитайте деньги, есть мнение, что тогда их станет больше до следующего полнолуния.

Также начните планировать свою жизнь, составьте график или таблицу, прикрепите свой план на видном месте, чтобы не забывать о нем и постепенно выполнять. Если у вас давно есть какая-то интересная идея, а сейчас есть энергия, то нужно воплотить ее в жизнь именно 9 февраля.

Также день отлично подойдет для самообразования, для культурного времяпровождения и для творчества. Так что смело можете идти в театр, кино, вязать свитер или рисовать. Любые ваши начинания будут успешными. Чтобы эмоции не превратились к доставучий колючий шар, займитесь медитацией или хотя бы попробуйте дышать ровно и медленно.

Считается, что в полнолуние хорошо устраивать свидания, гулять на улице вдвоем или пойти в кафе. Любая романтика будет очень кстати.