Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы
Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы
Новый трудовой кодекс: за что могут оштрафовать работодателя
Новый трудовой кодекс: за что могут оштрафовать работодателя
Софья Кенин покрасовалась с кубком Australian Open (Фото)
Софья Кенин покрасовалась с кубком Australian Open (Фото)
Появились новые изображения PlayStation 5
Появились новые изображения PlayStation 5

На Галапагосах нашли потомков вымерших видов гигантских черепах

На Галапагосах нашли потомков вымерших видов гигантских черепах
12:42 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Черепахи частично относятся к вымершим видам слоновая и абингдонская слоновая черепаха.

Научная экспедиция национального парка Галапагос к вулкану Вулф обнаружила на эквадорском острове Санта-Крус 30 особей черепах, которых считают гибридами исчезнувших видов. Об этом сообщает Star tribune.

Уточняется, что ученые переместили черепах в питомник на острове.

Ученые назвали особенностью местной популяции то, что в прошлые века пираты и китобои выпускали здесь черепах, пойманных на других островах, что привело к возникновению большого числа гибридных особей.

Почти такой же: ученые сравнили мозг кальмара и собаки

Исследователи особо выделили молодую самку, которая может являться прямым потомком и нести высокую генетическую нагрузку вида абингдонская слоновая черепаха. Теперь ученые полагают, что в зоне вулкана Вулф может находиться еще минимум одна «чистая» особь данного вида, которая стала родителем обнаруженной самки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Черепахи, Наука, Гигантские черепахи, Галапагосах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова
02 Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев
03 Высокое давление: "выкиньте" эти продукты со своего рациона
04 "Не выпускать, как денежную единицу": Зеленского просят изъять все монеты
05 Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня - День сурка 2020: история и традиции праздника
Сегодня - День сурка 2020
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
СМИ: Джулиани помог Кличко сохранить должность
СМИ: Джулиани помог Кличко сохранить должность
СМИ: Меган Маркл нашла первую работу после ухода из королевской семьи
СМИ: Меган Маркл нашла первую работу после ухода из королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь