Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
Встреча Зеленского и Эрдогана: какие договора подписали президенты
Встреча Зеленского и Эрдогана: какие договора подписали президенты
Молодой талант Барселоны получил травму
Молодой талант Барселоны получил травму
"Моя гордость": дочь Павла Зиброва снялась для обложки глянца (Фото)
"Моя гордость": дочь Павла Зиброва снялась для обложки глянца (Фото)

Быстро и точно: создан новый прибор для диагностики сотрясений мозга

Быстро и точно: создан новый прибор для диагностики сотрясений мозга
20:15 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Инженеры создали портативный прибор для диагностики сотрясений мозга с помощью лазеров.

Новое устройство в первую очередь пригодится спортсменам, которым требуется быстрая диагностика на легкие сотрясения мозга, которые они, в зависимости от вида спорта, могут получить во время игры или на соревнованиях.

Разработка исследователей из Мичиганского университета представлена на конференции Photonics West в Сан-Франциско.

Большую опасность представляют сотрясения, полученные повторно — они увеличивают вероятность гибели клеток головного мозга. Тем временем, зачастую повторные сотрясения происходят без явных симптомов.

Чтобы ускорить диагностику сотрясений и повысить точность анализа, исследователи создали портативное устройство, которое проверяет состояние клеток головного мозга пациента с помощью мощных лазеров.

Создан новый пластырь, который распознает устойчивые к антибиотикам бактерии

Новый метод сосредоточен на анализе ключевой метаболической функции в мозге, управляемой молекулой, называемой оксидазой цитохрома С, или ССО. Уровни этой молекулы снижаются, когда клетки головного мозга находятся в состоянии стресса. Как следствие, определение ее активности позволяет понять, метаболизируется ли мозговая ткань так, как это делает здоровый мозг, или она страдает от травмы, — такой, как сотрясение мозга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Медицина, Наука, Сотрясение мозга, Диагностика, Прибор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
05 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция выделит $36 миллионов на нужды ВСУ
Турция выделит $36 миллионов на нужды ВСУ
Стала известна дата съезда партии &quot;Слуга народа&quot;
Стала известна дата съезда партии "Слуга народа"
Сотрудники НАБУ пришли с обысками к &quot;Укрзализныце&quot;
Сотрудники НАБУ пришли с обысками к "Укрзализныце"
&quot;Дневники принцессы 3&quot;: фильм с Энн Хэтэуэй получит продолжение
"Дневники принцессы 3": фильм с Энн Хэтэуэй получит продолжение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь