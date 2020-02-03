Быстро и точно: создан новый прибор для диагностики сотрясений мозга

Новости науки:Инженеры создали портативный прибор для диагностики сотрясений мозга с помощью лазеров.

Новое устройство в первую очередь пригодится спортсменам, которым требуется быстрая диагностика на легкие сотрясения мозга, которые они, в зависимости от вида спорта, могут получить во время игры или на соревнованиях.

Разработка исследователей из Мичиганского университета представлена на конференции Photonics West в Сан-Франциско.

Большую опасность представляют сотрясения, полученные повторно — они увеличивают вероятность гибели клеток головного мозга. Тем временем, зачастую повторные сотрясения происходят без явных симптомов.

Чтобы ускорить диагностику сотрясений и повысить точность анализа, исследователи создали портативное устройство, которое проверяет состояние клеток головного мозга пациента с помощью мощных лазеров.

Новый метод сосредоточен на анализе ключевой метаболической функции в мозге, управляемой молекулой, называемой оксидазой цитохрома С, или ССО. Уровни этой молекулы снижаются, когда клетки головного мозга находятся в состоянии стресса. Как следствие, определение ее активности позволяет понять, метаболизируется ли мозговая ткань так, как это делает здоровый мозг, или она страдает от травмы, — такой, как сотрясение мозга.