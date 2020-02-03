Ученые создали новый класс материалов

Новости науки:Группа исследователей из Университета Бристоля и Университета Париж-Сакле представило новый класс материалов - нелипкие гели.

Существующие коллоидные гели, которые можно найти в косметических средствах, в пищевых продуктах и в биологических тканях, часто находятся в неравновесном состоянии — другими словами, их свойства со временем меняются. Это приводит к различным негативным последствиям, в том числе к их разрушению.

Теперь исследователи создали более стабильный гель, в котором молекулы выстраиваются в одну линию, однако вещество при этом остается жидким.

В основе геля находятся жидкие кристаллы, созданные из сепиолитовой глины, которые выстраиваются в одну линию и образуют высоковязкую сеть. Молекулы в этой сети не связаны притяжением друг к другу, которое позволяет им сохранять связь в обычных коллоидных гелях.

По словам авторов работы, исследование позволит разработать новые гелевые составы с улучшенными механическими свойствами и более длительным сроком хранения.