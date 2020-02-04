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Пережила массовое вымирание: найдены останки древней черепахи

Пережила массовое вымирание: найдены останки древней черепахи
16:46 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Палеонтолог Адан Перес Гарсия из группы эволюционной биологии Национального университета дистанционного образования в Испании нашли останки древнейшей черепахи.

60 млн лет назад в землях Лавразии, которая находилась на территории нынешнего северного полушарии, случился катаклизм, благодаря которому вымерли все динозавры и более 70% жизни на планете. Ученые уже много лет спорят, в чем дело — кто-то отстаивает теорию падения метеорита, другие утверждают, что причиной массового вымирания служат извержения супервулканов.

Испанские палеонтологи утверждают, что нашли единственное животное, которое полноценно пережило массовое вымирание на северном полушарии. Им стала примитивная наземная черепаха Laurasichersis relicta. Ее останки были найдены в пещерах во Франции.

Длина Laurasichersis relicta составляла около 60 см. Как и другие примитивные рептилии, она не могла втянуть свою шею в свою раковину, чтобы скрыть голову от хищников. Это физическое ограничение позволило Laurasichersis relicta разработать другие защитные механизмы, например, как броню с большими, взаимно связанными шипами, которые представляли собой твердые структуры, расположенные на шее, лапах и хвосте.

Причина, по которой Laurasichersis пережил массовое вымирание, в то время как ни одна из других примитивных североамериканских, европейских или азиатских наземных черепах не смогла это сделать, остается загадкой - Перес Гарсия, автор работы.

При этом после катаклизма на Земле также остались черепахи мейоланиды на территории Гондваны в Южном полушарии — и они долгое время считались самыми древними черепахами, потомки которых дожили до наших дней.

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Несмотря на это, черепахи появились на Земле более 160 млн лет назад. Сейчас вымерший род Laurasichersis relicta развивался отдельно от линии черепах Гондваны, от которой он отделился 100 млн лет назад.

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Черепаха, Животные, Наука, Останки, Биология, Laurasichersis relicta.
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