Поболтаем? Песчаные дюны могут общаться друг с другом

Новости науки:Ученые из Кембриджского университета пришли к выводу, что несмотря на то, что они не являются живыми существами, песчаные дюны могут общаться друг с другом.

Когда кучи песка подвергается воздействию ветра или потоков воды, они образуют форму дюны и начинают нисходящее движение. Песчаные дюны, как в пустынях, так и на дне рек или морей, редко находятся в изоляции — обычно они располагаются на рельефе большой группой из нескольких десятков или сотен дюн, которые образуют узоры, известные как дюнные поля.

Теперь исследователи обнаружили, что по мере движения песчаные дюны взаимодействуют со своими соседями и помогают им двигаться вместе с направлением ветра или течения воды.

Используя экспериментальный "ипподром" для дюн, исследователи заметили, что две одинаковые дюны сначала находятся близко друг к другу, но со временем они все сильнее отдаляются друг от друга. Это взаимодействие контролируется турбулентными вихрями первой дюны, которые отталкивают по направлению ветра другую дюну.

Это открытие, говорится в исследовании, являются ключевыми для изучения долгосрочной миграции дюн, которая угрожает судоходным каналам и усиливает опустынивание территорий.