Скачать
Вторник, 04.02.2020
Посол Франции о расшифровке "черных ящиков" PS752: Мы готовы
Посол Франции о расшифровке "черных ящиков" PS752: Мы готовы
Минэкономики: Рост ВВП в Украине замедлился
Минэкономики: Рост ВВП в Украине замедлился
В штаб сборной Украины вошел итальянец, выигрывавший чемпионат Англии с Лестером
В штаб сборной Украины вошел итальянец, выигрывавший чемпионат Англии с Лестером
В рейтинг Apple Music вошли песни участников Нацотбора 2020
В рейтинг Apple Music вошли песни участников Нацотбора 2020

Поболтаем? Песчаные дюны могут общаться друг с другом

Поболтаем? Песчаные дюны могут общаться друг с другом
17:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые из Кембриджского университета пришли к выводу, что несмотря на то, что они не являются живыми существами, песчаные дюны могут общаться друг с другом.

Когда кучи песка подвергается воздействию ветра или потоков воды, они образуют форму дюны и начинают нисходящее движение. Песчаные дюны, как в пустынях, так и на дне рек или морей, редко находятся в изоляции — обычно они располагаются на рельефе большой группой из нескольких десятков или сотен дюн, которые образуют узоры, известные как дюнные поля.

Теперь исследователи обнаружили, что по мере движения песчаные дюны взаимодействуют со своими соседями и помогают им двигаться вместе с направлением ветра или течения воды.

Используя экспериментальный "ипподром" для дюн, исследователи заметили, что две одинаковые дюны сначала находятся близко друг к другу, но со временем они все сильнее отдаляются друг от друга. Это взаимодействие контролируется турбулентными вихрями первой дюны, которые отталкивают по направлению ветра другую дюну.

Пережила массовое вымирание: найдены останки древней черепахи

Это открытие, говорится в исследовании, являются ключевыми для изучения долгосрочной миграции дюн, которая угрожает судоходным каналам и усиливает опустынивание территорий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Ученые, Наука, Дюни, Песчаные дюны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду
02 Защитит от старческого слабоумия: напитки и продукты, укрепляющие здоровье мозга
03 Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
04 Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
05 Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем
Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем
Резкое ухудшение погоды: ГСЧС готовится к худшему
Резкое ухудшение погоды: ГСЧС готовится к худшему
Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда
Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда
Болезнь стремительно прогрессирует: Шеннен Доэрти больна раком
Болезнь стремительно прогрессирует: Шеннен Доэрти больна раком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь