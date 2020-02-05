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NASA: зонд Parker Solar Probe побил новый рекорд скорости с сближением с Солнцем

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NASA: зонд Parker Solar Probe побил новый рекорд скорости с сближением с Солнцем
19:33 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:

Двадцать третьего января космический зонд начал четвертую операцию по сближению с Солнцем, а 29-го числа пролетел на минимальном расстоянии от светила. Как сообщили в NASA, Parker Solar Probe исправен и работает нормально. Первого февраля специалисты Лаборатории прикладной физики в Лореле (штат Мэриленд) получили от космического корабля сообщение "статус А". Это является лучшим из четырех возможных сигналов о состоянии и указывает на то, что космический аппарат работает нормально, а приборы собирают научные данные.

Кроме того, это говорит о том, что любые незначительные проблемы, которые могли возникнуть, были обнаружены и ликвидированы автономными системами устранения неисправностей.

Во время сближения Parker Solar Probe побил собственные рекорды скорости и близости к Солнцу для созданного человеком объекта. Космический корабль достиг скорости 244 255 миль в час (около 393 044 километров в час) и сблизился с Солнцем на дистанцию 11,6 миллиона миль (около 18,6 миллиона километров).

Parker Solar Probe

Тепловой экран Parker Solar Probe, названный Thermal Protection System (TPS), также достиг новых рекордных температур. По оценкам компьютерного моделирования, обращенная к Солнцу сторона TPS разогрелась до 612 градусов Цельсия, что примерно на 300 градусов выше, чем во время сближений со светилом, которые космический аппарат выполнил ранее.

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Как сообщает NASA, по мере того, как команда Parker Solar Probe узнает больше об условиях проведения миссии и работе космического аппарата, она увеличивает количество времени, в течение которого приборы работают и собирают данные.

Траектория полета Parker Solar Probe

Напомним, Parker Solar Probe запустили 12 августа 2018 года с базы ВВС США на мысе Канаверал. Основная задача зонда - исследование внешней короны Солнца. Предполагается, что он сможет сблизиться со светилом на расстояние 6,2 миллиона километров. Миссия, помимо всего прочего, позволит определить структуру и динамику магнитных полей в источниках солнечного ветра, выявить уровень энергии, испускаемой короной Солнца, а также изучить частицы плазмы около нашей родной звезды.

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НАСА, Солнце, Зонд, Parker Solar Probe.
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