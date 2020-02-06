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"Зародыши" сверхновых: астрономы уточнили количество пар белых карликов в Млечном пути

"Зародыши" сверхновых: астрономы уточнили количество пар белых карликов в Млечном пути
02:42 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:Астрономы посчитали, сколько в Млечном пути мертвых маленьких белых карликов.

Американские астрономы провели подсчет белых карликов, которые вращаются в Млечном пути на небольшом друг от друга расстоянии. Исследование опубликовано учеными из Гарвардского университета, пишет ТАСС.

Белыми карликами в науке называют ядра уже выгоревших небольших звезд, не имеющих собственных источников энергии. Как правило, они возникают на последних этапах жизни звезд, масса которых не превышает солнечную в 10 раз.

Такие объекты представляют для ученых большой интерес, поскольку считаются прародителями очень редких сверхновых первого типа, позволяющих очень точно оценивать расстояния в космосе.

"Как правило, мы рассматриваем такие пары звезд как "зародыши" сверхновых. В будущем эти светила сольются, породят мощную вспышку и превратятся в объект, природа которого до сих пор не ясна. С другой стороны, уже сейчас ясно то, что все открытые нами звезды станут отличными источниками гравитационных волн для обсерватории LISA", - говорит Уоррен Браун, астроном из Гарварда.

Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему

При этом тесные пары из белых карликов встречаются в галактике еще реже. Сейчас точно известно около четырех десятков пар белых карликов, однако только один из них — WD J0651+2844 в созвездии Девы — был признан источником этих гравитационных волн.

В рамках поиска новых белых карликов ученые удвоили их гипотетическое количество — до 100 млн пар белых карликов. При этом ученые отобрали несколько сотен кандидатов на эту роль и детально изучили их, используя орбитальные обсерватории GAIA и "Чандра".

Обнаружена наскальная "космическая карта"

Это исследование показало сразу 90 потенциальных аналогов WD J0651+2844, что резко увеличило число возможных источников гравитационных волн в ближайших окрестностях Земли.

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Космос, Астрономия, Белый карлик.
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