SpaceX подготовился к испытаниям новой ракеты Starship (Видео)

Новости науки:Данное испытание станет огромным шагом вперед в разработке Starship — новой тяжелой ракеты, которую SpaceX строит для отправки людей в дальний космос.

Компания планирует испытательный полет своей тяжелой ракеты Starship. Уже в середине марта 2020 года компания надеется вывести ее на сверхвысокую орбиту, а затем вернуть на Землю, доказав тем самым, что и тяжелая ракета может быть многоразовой и способна приземляться на других планетах.

Предстоящие испытания подробно описаны в соответствующих документах SpaceX, поданных в Федеральную комиссию по связи, предоставляющей лицензии аэрокосмическим компаниям.

В заявке SpaceX отмечено, что ракета Starship взлетит на высоту 20 километров с испытательного полигона SpaceX в Бока-Чика (штат Техас, США) и приземлится недалеко от места запуска, используя двигатели Raptor.

В итоге Starship должна выводиться на орбиту силами сверхтяжелой ракеты, после чего продолжать путь к месту назначения. Например, к Марсу или Луне. Илон Маск заявил, что Starship сможет транспортировать более 100 тонн полезного груза или перевозить до 100 пассажиров одновременно.

В заявке SpaceX указана желаемая дата испытательного полета — 16 марта 2020 года.