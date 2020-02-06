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SpaceX подготовился к испытаниям новой ракеты Starship (Видео)

SpaceX подготовился к испытаниям новой ракеты Starship (Видео)
12:56 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Данное испытание станет огромным шагом вперед в разработке Starship — новой тяжелой ракеты, которую SpaceX строит для отправки людей в дальний космос.

Компания планирует испытательный полет своей тяжелой ракеты Starship. Уже в середине марта 2020 года компания надеется вывести ее на сверхвысокую орбиту, а затем вернуть на Землю, доказав тем самым, что и тяжелая ракета может быть многоразовой и способна приземляться на других планетах.

Предстоящие испытания подробно описаны в соответствующих документах SpaceX, поданных в Федеральную комиссию по связи, предоставляющей лицензии аэрокосмическим компаниям.

В заявке SpaceX отмечено, что ракета Starship взлетит на высоту 20 километров с испытательного полигона SpaceX в Бока-Чика (штат Техас, США) и приземлится недалеко от места запуска, используя двигатели Raptor. 

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В итоге Starship должна выводиться на орбиту силами сверхтяжелой ракеты, после чего продолжать путь к месту назначения. Например, к Марсу или Луне. Илон Маск заявил, что Starship сможет транспортировать более 100 тонн полезного груза или перевозить до 100 пассажиров одновременно.

В заявке SpaceX указана желаемая дата испытательного полета — 16 марта 2020 года.

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Исследования, Космос, Наука, Ракета, SpaceX, Starship.
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