Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния

Новости науки:Первый контакт с газообразным материалом вызвал всплеск полярных сияний над Рованиеми, Финляндия.

Поток солнечного ветра ударил в магнитное поле Земли. Скорость ветра в настоящее время составляет около 600 км/с-Самая быстрая в этом году.

- Небо просто взорвалось всеми этими разными цветами!" - говорит фотограф Александр Кузнецов. - Я редко видел, чтобы полярные сияния двигались так быстро. Это было потрясающее зрелище.

В Норвегии ученый Роб Штаммс из Полярного Центра Лофотена был удивлен, когда его магнитометр внезапно сошел с ума:

"Сегодня вечером около 20.35 UTC, магнитная ударная волна зарегистрирована на моих инструментах", - говорит Штаммс.

"Также была сильная волна электрического тока через землю снаружи. Локально мы испытали геомагнитную бурю магнитудой К6."

Поток солнечного ветра, вызывающий это действие, вытекает из Южной дыры в атмосфере Солнца. Он может продолжать атаковать магнитное поле Земли в течение еще 24 часов, вызвав еще больше полярных сияний.