Скачать
Пятница, 07.02.2020
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
МИД: США определились с кандидатурой посла в Украине
МИД: США определились с кандидатурой посла в Украине
Сборная Аргентины по футболу вышла на Олимпиаду-2020
Сборная Аргентины по футболу вышла на Олимпиаду-2020
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 8 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 8 февраля

Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния

Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния
10:36 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Первый контакт с газообразным материалом вызвал всплеск полярных сияний над Рованиеми, Финляндия.

Поток солнечного ветра ударил в магнитное поле Земли. Скорость ветра в настоящее время составляет около 600 км/с-Самая быстрая в этом году.

- Небо просто взорвалось всеми этими разными цветами!" - говорит фотограф Александр Кузнецов. - Я редко видел, чтобы полярные сияния двигались так быстро. Это было потрясающее зрелище.

В Норвегии ученый Роб Штаммс из Полярного Центра Лофотена был удивлен, когда его магнитометр внезапно сошел с ума:

"Сегодня вечером около 20.35 UTC, магнитная ударная волна зарегистрирована на моих инструментах", - говорит Штаммс.

"Зародыши" сверхновых: астрономы уточнили количество пар белых карликов в Млечном пути

"Также была сильная волна электрического тока через землю снаружи. Локально мы испытали геомагнитную бурю магнитудой К6."

Поток солнечного ветра, вызывающий это действие, вытекает из Южной дыры в атмосфере Солнца. Он может продолжать атаковать магнитное поле Земли в течение еще 24 часов, вызвав еще больше полярных сияний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Наука, Солнечный ветер, Полярное сияние.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки
04 Охрана Разумкова изменила правила посещения его кабинета (Видео)
05 Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В 2019 году закрылось рекордное количество отделений банков
В 2019 году закрылось рекордное количество отделений банков
Штормовое предупреждение: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Европе растет количество инфицированных коронавирусом
В Европе растет количество заболевших коронавирусом
Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния
Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь