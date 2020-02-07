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Зафиксирован загадочный сигнал из космоса

Зафиксирован загадочный сигнал из космоса
12:44 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:В одной из гипотез сказано, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций.

Пока ученые не знают, чем вызваны повторные вспышки, но обнаружено сходство с активностью магнитаров - разновидностью нейтронных звезд с экстремально сильным магнитным полем.

Астрономы Технологического университета Суинберна в Австралии выявили загадочные и почти незаметные повторные радиовсплески FRB 171019.

Как сообщает издание Science Alert, ученые искали признаки повторов у 20 FRB (быстрых радиовсплесков) с помощью комплекса радиотелескопов ASKAP Australian Square Kilometre Array Pathfinder, потратив на это примерно 12 тысяч часов. Поскольку поиски оказались безрезультатными, исследователи стали наблюдать за FRB 171019, используя радиотелескоп Грин-Бэнк в США и радиотелескоп Обсерватории Паркс в Австралии.

Информация, полученная Грин-Бэнк, показала два слабых сигнала. Это указывает на то, что повторяющиеся радиовсплески встречаются чаще, чем считалось ранее, и многие из одиночных вспышек относятся на самом деле к ним, просто их сигналы находятся вне диапазона обнаружения указанных инструментов. Скрытые сигналы FRB 171019 в 590 раз слабее всплеска, который зарегистрировал ASKAP.

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Пока ученые не знают, чем вызваны повторные вспышки, но обнаружено сходство с активностью магнитаров - разновидностью нейтронных звезд с экстремально сильным магнитным полем. Хотя FRB в сто миллиардов раз ярче этих объектов, исследователи считают, что итоги работы помогут уточнить модели, которые объясняют феномен быстрых радиовсплесков.

Продолжительность быстрого радиоимпульса длится несколько миллисекунд и сопровождается выбросом большого количества энергии - такой, какую Солнце испускает на протяжении нескольких десятков тысяч лет. 

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Исследование, Космос, Наука, Сигнал из космоса.
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