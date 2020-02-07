У нее давно никого не было: астрономы открыли мертвую галактику

Новости науки:Астрономы обнаружили галактику, звездообразование в которой прекратилось 12,5 млрд лет назад.

Астрономы считают, что первые галактики появились в результате прямого гравитационного коллапса гигантских облаков газа, которые после Большого взрыва были распределены по Вселенной неравномерно.

Большая часть таких сгустков газа превратилась в одиночные галактики, другие сформировали скопления и супескопления. Считается, что первые галактики возникли примерно через 400-500 млн лет после Большого взрыва.

Теперь с помощью телескопов ALMA и Hubble астрономы открыли галактику, чья масса и размеры не соответствуют представлениям о формировании такого рода объектов. Обнаруженная галактика получила название XMM-2599, она расходится в созвездии Кита.

Анализ структуры спектра объекта показал, что значительная часть звезд в ней возникла почти одновременно — примерно через 750 млн лет после Большого взрыва. При этом процесс звездообразования полностью прекратился через 500 млн лет после начала — таким образом, последние звезды в XMM-2599 сформировались примерно через 1,3 млрд лет после Большого взрыва.

Еще до того, как Вселенной исполнилось 2 млрд лет, галактика XMM-2599 стала ультратяжеловесом, породив такое количество звезд, чья общая масса превышала солнечную в 300 млрд раз. Что более удивительно, почти все эти светила возникли в первый миллиард лет жизни мироздания, после чего XMM-2599 прекратила формировать новые звезды - Пресс-служба Университета Калифорнии.