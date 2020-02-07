Скачать
Пятница, 07.02.2020
Зеленский прибыл в Рим: началась встреча с премьером страны (Видео)
Зеленский прибыл в Рим: началась встреча с премьером страны (Видео)
Загороднюк: На Донбассе появятся военные базы по стандартам НАТО
Загороднюк: На Донбассе появятся военные базы по стандартам НАТО
Две украинки претендуют на звание лучших легкоатлеток января в Европе
Две украинки претендуют на звание лучших легкоатлеток января в Европе
Свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: когда состоится?
Когда состоится звездная свадьба Дженнифер Лопес: детали

Очень пригодится в будущем: открыт новый метод деформации алмазов

Очень пригодится в будущем: открыт новый метод деформации алмазов
17:46 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые из Технологического университета Сиднея в Австралии открыли новый метод деформации алмазов – одного из самых твердых материалов.

Используя электрическое поле на алмазных наноиголках длиной всего 20 нм — в 10 тыс. раз меньше человеческого волоса, исследователи смогли изогнуть алмазы на 90° без разрушения.

Для этого они использовали сканирующий электронный микроскоп, который не приводит к каким-либо повреждениям или дефектам в алмазе, но создает достаточный электростатический заряд для сгибания игл.

В будущем эту технологию можно использовать для переоборудования алмазов в хранилище энергии либо применения их в защитных материалах. Кроме того, технологию можно применять для разработки систем квантовых вычислений.

Быстро и эффективно: ученые создали систему, преобразующую CO2 в топливо

Это очень важное понимание динамики того, как наноструктурированные материалы деформируются и изгибаются и как изменение параметров наноструктуры может изменить любые ее физические свойства — от механических до магнитных и оптических - Физик Игорь Ааронович из UTS.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Алмазы, Ученые, Наука, Деформация алмазов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Постановление ВАКС: НАБУ открыло дело против Порошенко
02 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
03 Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
04 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
05 "Зеленский был на допросе": Зверобой поделилась деталями дела против нее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НАБУ: Уровень коррупции в Украине продолжает быть высоким
Уровень коррупции в Украине продолжает быть высоким
&quot;Языковой&quot; вопрос: Новосад отклонила предложения Сийярто
"Языковой" вопрос: Новосад отклонила предложения Сийярто
Постановление ВАКС: НАБУ открыло дело против Порошенко
Постановление ВАКС: НАБУ открыло дело против Порошенко
Новые Rainbow Six и Watch Dogs: Ubisoft выпустит пять ААА-игр до апреля 2021 года
Новые Rainbow Six и Watch Dogs: Ubisoft выпустит пять ААА-игр до апреля 2021 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь