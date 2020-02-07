Очень пригодится в будущем: открыт новый метод деформации алмазов

Новости науки:Ученые из Технологического университета Сиднея в Австралии открыли новый метод деформации алмазов – одного из самых твердых материалов.

Используя электрическое поле на алмазных наноиголках длиной всего 20 нм — в 10 тыс. раз меньше человеческого волоса, исследователи смогли изогнуть алмазы на 90° без разрушения.

Для этого они использовали сканирующий электронный микроскоп, который не приводит к каким-либо повреждениям или дефектам в алмазе, но создает достаточный электростатический заряд для сгибания игл.

В будущем эту технологию можно использовать для переоборудования алмазов в хранилище энергии либо применения их в защитных материалах. Кроме того, технологию можно применять для разработки систем квантовых вычислений.

Это очень важное понимание динамики того, как наноструктурированные материалы деформируются и изгибаются и как изменение параметров наноструктуры может изменить любые ее физические свойства — от механических до магнитных и оптических - Физик Игорь Ааронович из UTS.