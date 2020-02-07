Слились воедино: у далекой галактики Кокон заметили два ядра (Фото)

Новости науки:Небольшая галактика Кокон оказалась результатом слияния двух древних галактик.

Галактика Кокон (NGC 4490) находится в 25 миллионах световых лет от нас, в созвездии Гончие Псы. Она тесно взаимодействует со своей более мелкой соседкой, перетягивая ее вещество, которое поддерживает чрезвычайно активное звездообразование в галактике Кокон. Впрочем, и сама она не так уж велика, в несколько раз меньше Млечного Пути. Что не мешает далекой галактике иметь не один, а целых два центра.

Прежде одно ядро NGC 4490 наблюдали оптическими, а другое - инфракрасными и радиотелескопами. Они примерно одинаковы по размерам, массе и яркости, так что астрономы попросту не замечали, что имеют дело с двумя разными объектами. Увидеть и опознать оба одновременно удалось лишь теперь. Статья Аллена Лоуренса (Allen Lawrence) и его коллег из Университета штата Айова принята к публикации в The Astrophysical Journal и пока представлена в открытой онлайн-библиотеке препринтов arXiv.оrg.

По-видимому, наличие двух активных ядер указывает на то, что в далеком прошлом галактика Кокон пережила слияние с другой галактикой примерно равной величины. Этот процесс мог наполнить ее веществом и запустить наблюдаемое теперь весьма активное звездообразование. Сейчас слияние завершается, и оба галактических центра сошлись уже чрезвычайно близко.

Два ядра галактики NGC 4490 и соседняя карликовая галактика NGC 4485

Авторы отмечают, что "двухъядерная" галактика - не уникальный, но весьма редкий случай во Вселенной. Например, среди 75 ближайших галактик, изученных телескопом Spitzer в ходе проекта SINGS, нет ни одной такой. Опубликованный в 2004 году полный каталог галактик с двойным центром включает чуть больше сотни подобных объектов.