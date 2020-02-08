Совместная охота: кого койоты берут себе в компаньоны (Видео)

Новости науки:Ученые удалось выяснить, могут ли два разных хищника помогать друг другу в охоте.

Логично предполагать, что разные виды хищников, которые охотятся на одну и ту же добычу, всячески пытаются помешать друг другу и враждуют между собой. Но знаете ли вы, что некоторые из них умеют действовать сообща и получать от этого большую выгоду? Попавшие в кадры с камер видеонаблюдения койот и барсук — отличное тому подтверждение.

Изначально видеоролик появился в твиттере и сразу же стало вирусным. Он был снят на скрытую камеру, установленную рядом с одним из шоссе Калифорнии. При помощи него защитники животных следят, каким образом дикие звери переходят через дорогу. Чтобы они не попадали под машины, под шоссе оставляются специальные тоннели, через которые животные могут безопасно перейти на другую сторону проезжей части. Некоторые из них, вроде попавшего в кадры барсука, не видят этот путь, но к счастью, некоторые звери им в этом помогают.

Как звери помогают друг другу?

На видео отчетливо видно, что койот сначала пытается привлечь внимание барсука, прыгая на месте. Он явно хочет показать ему безопасный путь для преодоления дороги, но маленький хищник не сразу его понимает. В конечном итоге койоту удается показать своему другу вход в тоннель и они вместе устремляются на другую сторону автомобильной дороги.

Вообще, дружба между койотами и барсуками это не такая уж и редкость. Дело в том, что у них практически один и тот же рацион питания и они часто охотятся на сусликов. Они часто помогают друг другу в ситуациях, когда один из хищников не может поймать добычу. Например, барсуки могут легко вызволить грызунов из-под земли, чего не могут сделать койоты. А вот дикие представители семейства псовых могут атаковать быстро бегущих животных, что барсукам попросту не по силам.

Так, благодаря взаимной поддержке, койотам и барсукам удается всегда оставаться сытыми. По данным исследования, опубликованного в научном журнале Jstor, в 90% случаев хищники охотятся по двое, в составе одного койота и одного барсука. Но иногда в природе встречаются и редкие случаи, когда один барсук помогает поймать добычу сразу двум или трем койотам. По расчетам ученых, благодаря взаимной поддержке хищники добывают на 34% больше добычи, чем при одиночной охоте.

Как правило, два хищника охотятся вместе только в теплое время года. В холодные месяцы койоты охотятся только поодиночке, потому что их друзья впадают в зимнюю спячку. Обычно их спячка начинается в октябре и заканчивается в апреле. В некоторых случаях, когда зима выдается теплой, спячка длится гораздо меньше времени.

Стоит отметить, что многие виды животных способны помогать друг другу. Например, некоторые птицы садятся на тела крупных млекопитающих и очищают их от паразитических насекомых. А некоторые лягушки могут жить в гнездах опасных пауков, охраняя их от вредителей и получая взамен безопасное место для укрытия от хищников.