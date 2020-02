Рыжая диверсантка: лиса справила нужду в здании парламента Британии (Фото, Видео)

В здание парламента Великобритании случайно зашла лиса. Поймали животное только после того, как она прогулялась по четырем этажам, минуя охрану.

Об этом сообщает CNN.

"Парламент Великобритании стал свидетелем необычного визита, лиса прокралась в здание и проехала на эскалаторе", - говорится в сообщении.

Животное беспрепятственно гуляло на четырех этажах помещения законодательного органа Великобритании.

Одна из британских депутаток - Кэрри Маккарти, которая тогда была в здании, сообщила, что животное справило нужду прямо на полу возле ее кабинета на втором этаже.

The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn

— Kate Ferguson (@kateferguson4) February 6, 2020