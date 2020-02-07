Хищник на путях: В Париже останавливали работу метро из-за попавшей на проезжую часть лисы

Движение 8-й линии метро Парижа приостанавливали из-за обнаружения на путях лисы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.
Движение транспорта было нарушено рано утром в пятницу на 8-й линии парижского метро из-за присутствия лисы на путях между станциями Liberté и Porte de Charenton.
Несколько пользователей сети поинтересовались здоровьем лисы в социальной сети Twitter на аккаунте 8-й линии метро.
В метро Парижа заверили, что животное "в порядке", лиса "не пострадала" и "шла вдоль путей".
Каким образом лиса попала на пути, не уточняется.
Парижское транспортное управление также уточнило, что его сотрудники пытаются "найти специализированную службу, которая готова приехать и забрать животное".