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Решение проблемы бесплодия уже близко: новое исследование

Решение проблемы бесплодия уже близко: новое исследование
13:31 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Японские ученые удалось выявить влияющий на бесплодие ген.

Японские биологи обнаружили ген мейозин, отвечающий за формирование половых клеток, таких как яйцеклетки и сперматозоиды. Эксперименты на мышах показали, что после его искусственного подавления самцы и самки теряют способность к размножению. По словам учёных, аналогичные гены есть и у людей. Японские специалисты полагают, что сделанное ими открытие позволит более эффективно бороться с бесплодием и поможет предотвращать генетические отклонения у плода.

Биологи из японского Университета Кумамото открыли ген мейозин, который запускает в организме процесс мейоза — образования репродуктивных клеток (гамет). Результаты работы ученых опубликованы в издании Developmental Cell.

Анализ половых желез мышей обоих полов показал, что мейозин одновременно включает сотни генов, необходимых для формирования половых клеток. При подавлении мейозина как самцы, так и самки мышей становились бесплодными.

Как утверждают ученые, данный ген присутствует и у людей. На основе результатов исследования специалисты рассчитывают обеспечить более высокое качество мейоза и снизить вероятность возникновения генетических осложнений у детей. Полученные данные, по словам авторов работы, помогут устранить хромосомные нарушения, которые у женщин старшего репродуктивного возраста могут привести к выкидышу или появлению геномных патологий плода, таких как синдром Дауна.

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"Если мейоз в конечном счете станет управляемым процессом, то это принесет ощутимую пользу с точки зрения репродуктивной медицины, сельскохозяйственного производства и даже содействия воспроизводству редких видов", — заявил сотрудник Института молекулярной эмбриологии и генетики Университета Кумамото Кэйитиро Исигуро.

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Бесплодие, Гены, Анатомия, Биология.
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