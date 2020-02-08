Что скрывает "Мадонна в скалах"? Неожиданная находка ученых (Фото)

Новости науки:На картине Леонардо да Винчи под слоем краски с помощью рентгена обнаружили эскиз рисунка.

Исследователи Имперского колледжа и Национальной галереи в Лондоне показали секретный эскиз Леонардо Да Винчи, который обнаружили под картиной "Мадонна в скалах".

Для исследования взяли оригинал картины и изучили состав всех слоев краски с помощью рентгенофлуоресцентного анализа.

Эта технология позволяет выделить определенные химические элементы в картинах. Исследователи буквально наугад изучали состав картины, чтобы найти хоть какие-то следы скрытой информации, которую мог оставить художник.

Оказалось, что ключом к секретному эскизу был цинк — он в большом количестве содержался в красках, которые Леонадро Да Винчи использовал для первого эскиза.

К тому же современные технологии позволили ускорить процесс изучения состава картин. Специально для этих целей разработали алгоритм, который автоматически обрабатывает данные со всех рентгенов и собирает более качественную визуализацию. Раньше ученые изучали каждый кадр вручную.