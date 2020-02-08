Скачать
Суббота, 08.02.2020
В Украине заложено строительство двух боевых катеров
В Украине заложено строительство двух боевых катеров
Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
Гибель Коби Брайанта: трагедию можно было избежать за 12 секунд
Гибель Коби Брайанта: трагедию можно было избежать за 12 секунд
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 февраля

Что скрывает "Мадонна в скалах"? Неожиданная находка ученых (Фото)

Смотрите фото (3)
Что скрывает "Мадонна в скалах"? Неожиданная находка ученых (Фото)
14:33 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Twitter

Новости науки:На картине Леонардо да Винчи под слоем краски с помощью рентгена обнаружили эскиз рисунка.

Исследователи Имперского колледжа и Национальной галереи в Лондоне показали секретный эскиз Леонардо Да Винчи, который обнаружили под картиной "Мадонна в скалах".

Для исследования взяли оригинал картины и изучили состав всех слоев краски с помощью рентгенофлуоресцентного анализа.

Эта технология позволяет выделить определенные химические элементы в картинах. Исследователи буквально наугад изучали состав картины, чтобы найти хоть какие-то следы скрытой информации, которую мог оставить художник.

Оказалось, что ключом к секретному эскизу был цинк — он в большом количестве содержался в красках, которые Леонадро Да Винчи использовал для первого эскиза.

Экспертиза подтвердила подлинность мрачного автопортрета Ван Гога

К тому же современные технологии позволили ускорить процесс изучения состава картин. Специально для этих целей разработали алгоритм, который автоматически обрабатывает данные со всех рентгенов и собирает более качественную визуализацию. Раньше ученые изучали каждый кадр вручную.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Исследование, Леонардо да Винчи, Картина, Мадонна в скалах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 Завершение децентрализации: Совет Европы призывает изменить Конституцию Украины
05 В ВСУ создали новые Командования и назначили их глав
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением пленных украинцев
Зеленский попросил у Папы Римского помощи
Будем говорить о мире: Зеленский начал визит в Ватикан
Будем говорить о мире: Зеленский начал визит в Ватикан
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь