Телескоп СHEOPS сделал свой первый снимок (Фото)

Новости науки:В центре изображения можно увидеть звезду HD 70843.

7 февраля ESA опубликовало первый тестовый снимок, сделанный космическим телескопом CHEOPS (Characterising ExOPlanet Satellite). В центре изображения можно увидеть звезду HD 70843. Это желтый карлик, расположенный на расстоянии 150 световых лет от Солнца. Звезда была выбрана в качестве первого объекта для съемки из-за ее яркости и удобного положения.

Стоит обратить внимание на то, что изображение CHEOPS расфокусировано. Это сделано намерено. Телескоп будет делать такие снимки, чтобы распределить звездный свет по как можно большему количеству пикселей. Это позволяет сгладить погрешности, вызываемые колебаниями самого телескопа и отклонениями между пикселями, что дает возможность увеличить точность фотометрических измерений.

По словам специалистов миссии, первое изображения CHEOPS оказалось более плавным и симметричным, чем симулированные снимки, сделанные в лабораторных условиях. В ближайшие недели инженеры продолжат тестовые съемки, чтобы удостовериться, что оптическая система телескопа работает в штатном режиме. Ожидается, что он приступит к выполнению своей основной научной программы в начале апреля.

СHEOPS предназначен для поиска экзопланет транзитным методом. Аппарат будет отслеживать небольшие изменения блеска звезд, возникающие во время прохождения экзопланет по ее диску. Основными целями наблюдений станут объекты с массами в диапазоне между массой Земли и Нептуна. Акцент будет сделан на изучении уже известных миров. CHEOPS должен будет уточнить их размеры. В сочетании с данными спектрометрических наблюдений это позволит астрономам вычислить их средние плотности и узнать, являются ли они каменистыми телами (наподобие нашей Земли), или же в их составе превалируют газы и они напоминают Юпитер или Нептун.