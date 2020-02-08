Скачать
Суббота, 08.02.2020
Чумак: "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна
Чумак: "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна
"Sea Breeze 2020": к международным учениям в Украине присоединятся новые страны
"Sea Breeze 2020": к учениям в Украине присоединятся новые страны
Олимпиада в Токио-2020: как повлияет фактор коронавируса
Олимпиада в Токио-2020: как повлияет фактор коронавируса
Голливудскому композитору Джону Уильямсу исполнилось 88 лет (Фото, Видео)
Голливудскому композитору Джону Уильямсу исполнилось 88 лет

Телескоп СHEOPS сделал свой первый снимок (Фото)

Телескоп СHEOPS сделал свой первый снимок (Фото)
19:04 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Twitter

Новости науки:В центре изображения можно увидеть звезду HD 70843.

7 февраля ESA опубликовало первый тестовый снимок, сделанный космическим телескопом CHEOPS (Characterising ExOPlanet Satellite). В центре изображения можно увидеть звезду HD 70843. Это желтый карлик, расположенный на расстоянии 150 световых лет от Солнца. Звезда была выбрана в качестве первого объекта для съемки из-за ее яркости и удобного положения.

Стоит обратить внимание на то, что изображение CHEOPS расфокусировано. Это сделано намерено. Телескоп будет делать такие снимки, чтобы распределить звездный свет по как можно большему количеству пикселей. Это позволяет сгладить погрешности, вызываемые колебаниями самого телескопа и отклонениями между пикселями, что дает возможность увеличить точность фотометрических измерений.

По словам специалистов миссии, первое изображения CHEOPS оказалось более плавным и симметричным, чем симулированные снимки, сделанные в лабораторных условиях. В ближайшие недели инженеры продолжат тестовые съемки, чтобы удостовериться, что оптическая система телескопа работает в штатном режиме. Ожидается, что он приступит к выполнению своей основной научной программы в начале апреля.

Слились воедино: у далекой галактики Кокон заметили два ядра (Фото)

СHEOPS предназначен для поиска экзопланет транзитным методом. Аппарат будет отслеживать небольшие изменения блеска звезд, возникающие во время прохождения экзопланет по ее диску. Основными целями наблюдений станут объекты с массами в диапазоне между массой Земли и Нептуна. Акцент будет сделан на изучении уже известных миров. CHEOPS должен будет уточнить их размеры. В сочетании с данными спектрометрических наблюдений это позволит астрономам вычислить их средние плотности и узнать, являются ли они каменистыми телами (наподобие нашей Земли), или же в их составе превалируют газы и они напоминают Юпитер или Нептун.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телескоп, Снимок, CHEOPS, Телескоп CHEOPS.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 Завершение децентрализации: Совет Европы призывает изменить Конституцию Украины
05 Самые красивые поздравления с днем рождения 8 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
СМИ: в ОРДЛО боевик расстрелял &quot;коллег&quot; и покончил с собой
СМИ: в ОРДЛО боевик расстрелял "коллег" и покончил с собой
Нацотбор на &quot;Евровидение-2020&quot;: онлайн-трансляция первого полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция первого полуфинала (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь