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Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи

Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
21:43 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые считают, что крах местной цивилизации произошел на 150 лет позже, чем считалось до сих пор.

Ученые из четырех авторитетных учреждений во главе со специалистами из Университета штата Орегон (США) пересмотрели сроки так называемого социального коллапса, произошедшего на острове Пасхи.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Остров Пасхи, принадлежащий Чили и известный также под названием Рапа-Нуи, находится в 3000 км от Южной Америки и в 2000 км от ближайшего обитаемого острова. Он знаменит своими огромными каменными статуями - истуканами в шляпах, которые веками устанавливали на побережье местные жители.

Общепринятая теория гласит, что установка памятников была прекращена около 1600 года, то есть задолго до появления европейцев. Согласно одной из версий, на острове закончились деревья, стволы которых местные жители использовали для транспортировки истуканов. Однако новое исследование опровергает эту теорию.

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"До сих пор общее мнение было таково, что прибывшие на остров европейцы застали уже разрушенное социальное общество, - говорит ведущий автор работы Роберт Дж. ДиНаполи, антрополог из Орегонского университета. - Но мы пришли к выводу, что когда европейцы прибыли на остров, строительство каменных памятников все еще было важной частью жизни островитян".

Считается, что Рапа-Нуи был заселен в XIII веке полинезийскими мореплавателями. Вскоре после этого они начали изготавливать каменных истуканов, которые, вероятно, использовались для культурных и религиозных ритуалов, включая погребение и кремацию.

Команда ДиНаполи сумела восстановить хронологию строительства этих статуй. Она сравнила известные датировки памятников, проведенные предыдущими исследователями, и сопоставила их с письменными записями голландских, испанских и английских моряков, которые начали прибывать на остров с 1722 года.

Интеграция этих данных позволила установить, что жители Рапа-Нуи продолжали строить, поддерживать в хорошем состоянии и использовать истуканов еще в течение как минимум 150 лет после 1600 года. То есть социальный коллапс в жизни коренных островитян произошел не до, а после появления европейцев.

"Пребывание европейских моряков на острове было кратким, поэтому и описания были короткими и немногословными, - говорит ДиНаполи. - Но эти источники дали нам полезную информацию, которая помогла разобраться в сроках строительства и использования этих структур".

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В 1774 году на остров Пасхи прибыл британский исследователь Джеймс Кук. Описывая жизнь островитян, он отметил, что местное общество переживает социальный кризис, а некоторые памятники к тому времени были опрокинуты.

Его описание и легло в основу теории о доевропейском крахе монументального строительства на Рапа-Нуи. Однако, по мнению ДиНаполи и его команды, полученные результаты полностью ее опровергают.

"Как только европейцы прибыли на остров, там начало происходить много документированных трагических событий - из-за болезней, убийств и различных конфликтов, - считает соавтор работы Карл Липо, антрополог из Бингемтонского университета в Нью-Йорке. - Эти события были совершенно чужды островитянам и имели, несомненно, разрушительные последствия. Тем не менее, народ Рапа-Нуи, следуя практике, которая обеспечивала ему стабильность и успех на протяжении сотен лет, продолжал свои культурные традиции, преодолевая возникшие огромные трудности".

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Исследование, История, Археология, Остров Пасхи.
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