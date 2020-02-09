Япония успешно запустила на орбиту спутник-шпион

Новости науки:В воскресенье, 9 февраля, Япония произвела успешный запуск ракеты-носителя H-2A, которая вывела на орбиту спутник Optical 7, предназначенный для сбора разведывательных данных.

Япония произвела успешный запуск ракеты со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных.

Об этом сообщает Kyodo News.

"В воскресенье Япония запустила ракету-носитель с государственным спутником для сбора разведывательных данных. Он был успешно выведен на орбиту после того, как предыдущая попытка взлета была отложена из-за сбоя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ракета H2A стартовала с космического центра Танегасима в юго-западной префектуре Кагосима в 10:34 утра по местному времени.

Этот запуск ранее был назначен на 28 января, уточняет издание. Но его пришлось отложить из-за утечки в трубопроводе, используемом для снабжения ракеты азотом.

Сегодняшний запуск стал 35-м подряд успешным для ракеты H2A.