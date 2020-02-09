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Следы динозавров Юрского периода нашли на юго-западе Китая

Следы динозавров Юрского периода нашли на юго-западе Китая
11:42 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Окаменелые следы были найдены в уезде Хэчжан провинции Гуйчжоу.

Группа ученых из КНР, США и Германии обнаружила в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу новые следы динозавров, живших во время юрского периода, сообщает агентство Синьхуа.

Окаменелые следы, отпечатанные в песчанике, удалось найти в уезде Хэчжан этой провинции. Специалисты считают, что их оставили динозавры тероподы и зауроподы, как небольшие, так и средние по размеру. Эти древние рептилии, как уточнил китайский исследователь, жили в ранний юрский период.

Ученые нашли четыре ряда – всего 31 отпечаток следов плотоядных тероподов. Длина их следов варьируется от 14 до 19 сантиметров. По данным специалистов, один из динозавров бежал по этому участку со скоростью 10 километров в час. Еще один след, как считается, тоже оставил теропод, но травоядный.

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Также специалисты обнаружили последовательности следов девяти зауроподов - четвероногих растительноядных из отряда ящеротазовых. Средняя длина их следов – 26,8 сантиметра.

По словам ученых, находки говорят о том, что оставившие следы динозавры были очень подвижны, также можно говорить о широком спектре их видов и сложном типе поведения.

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Все по теме:

Китай, Исследования, Динозавры, Наука, Раскопки, Находки, Следы динозавров Юрского периода.
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