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На острове возле Англии нашли фигурку из настольной игры викингов

На острове возле Англии нашли фигурку из настольной игры викингов
13:31 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Ученые считают, что сине-белая стеклянная фигурка использовалась в некогда популярной в Скандинавии игре хнефатафл.

Археологи пришли к выводу, что стеклянная фигурка, найденная на приливном острове Линдисфарн у побережья Великобритании, — элемент настольной игры периода первого завоевания викингов (793 год н.э.), сообщает The Guardian.

Артефакт из голубого и белого стекла имеет, по мнению экспертов, отношение к игре хнефатафл, которая была популярна в

Скандинавии до распространения шахмат. Полное описание правил отсутствуют, но известно, что в нее играли на поле с нечетным количеством клеток.

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Обнаружение элемента настольной игры конца VIII века нашей эры на Линдисфарне говорит о том, что уже в это время скандинавская культура имела большое влияние на Северную Атлантику.

"Мы часто думаем, что в период раннего средневековья люди вели аскетичный образ жизни, особенно на островах. Но, как оказалось, Линдисфарн в это время — бурлящее место с монахами, пилигримами, торговцами и даже заезжими королями. Качество фигурки говорит о том, что она не из старого набора. На острове кто-то явно вел образ жизни элиты", — рассказал Дэвид Петтс из Даремского университета.

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Исследования, Наука, Фигурка, Фигурка из настольной игры викингов.
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