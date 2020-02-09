На острове возле Англии нашли фигурку из настольной игры викингов

Новости науки:Ученые считают, что сине-белая стеклянная фигурка использовалась в некогда популярной в Скандинавии игре хнефатафл.

Археологи пришли к выводу, что стеклянная фигурка, найденная на приливном острове Линдисфарн у побережья Великобритании, — элемент настольной игры периода первого завоевания викингов (793 год н.э.), сообщает The Guardian.

Артефакт из голубого и белого стекла имеет, по мнению экспертов, отношение к игре хнефатафл, которая была популярна в

Скандинавии до распространения шахмат. Полное описание правил отсутствуют, но известно, что в нее играли на поле с нечетным количеством клеток.

Обнаружение элемента настольной игры конца VIII века нашей эры на Линдисфарне говорит о том, что уже в это время скандинавская культура имела большое влияние на Северную Атлантику.

"Мы часто думаем, что в период раннего средневековья люди вели аскетичный образ жизни, особенно на островах. Но, как оказалось, Линдисфарн в это время — бурлящее место с монахами, пилигримами, торговцами и даже заезжими королями. Качество фигурки говорит о том, что она не из старого набора. На острове кто-то явно вел образ жизни элиты", — рассказал Дэвид Петтс из Даремского университета.