Ее там нету: миссии Juno не нашла воду на экваторе Юпитера

Новости науки:Межпланетной миссии Juno не удалось найти большое количество воды на экваторе Юпитера.

Долгое время ученые считали, что в атмосфере Юпитера практически нет воды и аммиака. Научная парадигма изменилась, когда спускаемый аппарат "Галилео" в декабре 1995 года попал в атмосферу газового гиганта и обнаружил там следы воды. Завершить замеры не удалось, поскольку давление внутри атмосферы уничтожило "Галилео", когда он опустился на 156 км вглубь нее.

Впоследствии исследования показали, что на Юпитере может находиться большое количество водных масс. Новое изучение газового гиганта, проведенное через зонд Juno, показало, что доля воды в экваториальных участках планеты совсем не высокая. Ученые отмечают, что этот показатель может быть применен только к этому участку планеты, а не ко всему объекту.

В частности, расчеты ученых показывают, что концентрация воды на Юпитере примерно в 2,7 раза выше, чем доля кислорода в недрах Солнца. Это достаточно средний показатель по Солнечной системе, и он в разы уступает многим прошлым оценкам. При этом он исключает возможность того, что Юпитер возник в результате слияния чрезмерно сухих протопланетных тел, в которых воды не было в принципе, а также зародышей планет, которые состоят почти целиком из воды или ее соединений.

Дальнейшие исследования позволят уточнить количество воды в других регионах Юпитера, отмечают ученые.