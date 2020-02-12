Нематоды-долгожители: ученые смогли продлить жизнь червей в пять раз

Новости науки:Ученым удалось увеличить продолжительность жизни червей-нематод на 500%.

Недавно ученые из биологической лаборатории MDI, Института исследований старения Бака и университета Нанкин потрясли медицинский мир, объявив о том, что им удалось продлить продолжительность жизни червей-нематод Caenorhabditis elegans на 500%. Черви C. elegans часто используются в исследованиях старения.

Несмотря на то, что биологически они далеки от человека, эти организмы разделяют многие генетические пути с людьми. Как пишут в своей работе ученые, природа не тратит впустую основные механизмы защиты клеток. Вместо этого похожие биологические пути снова и снова встречаются во многих организмах, а некоторые из них развиваются в более высокоразвитых и сложных животных. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

Черви Caenorhabditis elegans живут всего 2-3 недели, а их организм устроен до безобразия просто. Именно эти качества делают их идеальными подопытными для проведения разного рода генетических исследований, а особенно в области старения. Дело в том, что увидеть результат у червей C.elegans можно сразу. Так или иначе, настоящая работа является очередным свидетельством того, что старение — это совокупная работа нескольких генетических программ. Сегодня исследователи сходятся во мнении о том, что не существует отдельно взятого "гена долголетия", так как старение — результат совместной работы генов в течение длительного времени.

Увеличение продолжительности жизни червей-нематод, однако, не означает, что мы с вами будем жить 400 лет. В то же самое время, работа является ошеломительной сама по себе. Как пишут исследователи, ничто в природе не существует в вакууме. Чтобы разработать наиболее эффективные антивозрастные методы лечения, необходимо обратить внимание на "сети долголетия", а не на отдельные пути. Дело в том, что основными проблемами, связанными со старением является развитие таких заболеваний, как рак, болезни Альцгеймера и Паркинсона, диабет, артрит, сердечно-сосудистые заболевания и др. Эти заболевания сегодня можно предотвратить или значительно улучшить состояние здоровья пациентов благодаря генетическим манипуляциям и различным медикаментам.

Как пишет издание Forbes, по мнению авторов исследования, ученые приближаются к тому моменту, когда они смогут понять, какие именно действия или лекарства являются наиболее эффективными способами в борьбе с возрастными изменениями.

По факту, увеличение продолжительности жизни червей является реакцией на сильный митохондриальный стресс. Причиной стресса послужило вмешательство исследователей в организм C.elegans. Наверняка сказать о том, будет ли подобное вмешательство эффективно для организма Homo Sapiens сегодня нельзя. Так или иначе, исследования по борьбе с возрастными изменениями могут помочь нам жить дольше, но, что более важно, они могут помочь нам жить лучше. Так что даже если мы не сможем прожить сотни лет, знания о том, как бороться с возрастными заболеваниями и изменениями могут сделать нашу жизнь значительно лучше.